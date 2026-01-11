Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DHBT sınavı ne zaman hangi tarihte? 2026 başvuru tarihi

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak KPSS kapsamındaki Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için merak edilen tarihleri paylaştı. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, başvuru ve sınav gününü net biçimde öğrenmek için takvimi yakından takip ediyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DHBT sınavı ne zaman hangi tarihte? 2026 başvuru tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 18:05

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini açıklamıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta düzenlenecek.

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 DHBT sınav, başvuru ve sonuç tarihleri de kesinleşti.

DHBT sınavı ne zaman hangi tarihte? 2026 başvuru tarihi

2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT 2026 sınavı için başvurular 22 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

ÖSYM sınav takvimine göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT sınavı ne zaman hangi tarihte? 2026 başvuru tarihi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Sınavın sonuçları da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.