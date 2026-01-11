DHBT sınavı ne zaman hangi tarihte? 2026 başvuru tarihi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini açıklamıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta düzenlenecek.

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 DHBT sınav, başvuru ve sonuç tarihleri de kesinleşti.

2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT 2026 sınavı için başvurular 22 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

ÖSYM sınav takvimine göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Sınavın sonuçları da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek.