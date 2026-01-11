Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Hatay'da mikser kanalizasyona beton döktü! Duyarlı vatandaşın hamlesi belediye ve emniyeti harekete geçirdi

Hatay'da yaşadığı sokağın kanalizasyon hattına beton döken firmaya, 'Senin vicdanın kabul ediyor mu?' diyerek tepki gösteren Orhan Çekiç isimli vatandaşın çektiği video yetkilileri harekete geçirdi. Başlatılan incelemede, firmaya toplamda 212 bin TL ceza kesilerek faaliyetlerine son verildi. Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaat firmasının kanalizasyon hattına beton dökmesi üzerine başlatılan incelemede, firmaya toplamda 212 bin TL ceza kesilerek faaliyetlerine son verildi. Yaşadığı sokakta

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
18:27
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
18:27

Hatay'da yaşadığı sokağın kanalizasyon hattına beton döken firma çalışanlarına "Senin vicdanın kabul ediyor mu" diyerek tepki gösteren vatandaşın uyarılarına aldırış etmeyen firmaya toplamda 212 bin TL ceza uygulandı ve firmanın faaliyetleri durduruldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kimse Hatay'da verdiğimiz bunca emeğin üzerine beton dökemez. Kuralları ihlal eden her adımın karşılığı olacak" dedi.

Hatay'da mikser kanalizasyona beton döktü! Duyarlı vatandaşın hamlesi belediye ve emniyeti harekete geçirdi

MİKSER SÜRÜCÜSÜNÜN YÜZÜ BİLE KIZARMADI

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 29. sokakta, Erensan inşaat firmasına ait beton mikseri, sokakta bulunan kanalizasyon hattının içine beton döktü. Mikserin kanalizasyonun içine beton döküldüğünü fark eden Orhan Çekiç, mikser sürücüsüne tepki göstererek o anları kayıt altına aldı. Çekiç'in cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda, "Burası tıkanırsa ne yapacaksın, senin vicdanın kabul ediyor mu. Kapat şu arabanı, burası tıkanmısın" uyarılarına aldırış etmeyen çalışanların ve sürücünün umursamazlığı pes dedirtti.

Hatay'da mikser kanalizasyona beton döktü! Duyarlı vatandaşın hamlesi belediye ve emniyeti harekete geçirdi

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi firmayı tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne 21 bin 765 bin TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde firmaya 191 bin 867 TL idari para cezası kesilirken, firmanın faaliyetleri durduruldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri ekipleri, söz konusu hatta temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Hatay'da mikser kanalizasyona beton döktü! Duyarlı vatandaşın hamlesi belediye ve emniyeti harekete geçirdi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖNTÜRK'TEN UYARI GELDİ: "HATAY'IN EMEĞİNİ HİÇE SAYAN HERKES BEDELİNİ ÖDER"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz uğraşırken şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Tekrar uyarıyorum; Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bedelini öder" ifadelerini kullandı.

Hatay'da mikser kanalizasyona beton döktü! Duyarlı vatandaşın hamlesi belediye ve emniyeti harekete geçirdi

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VE ZARAR VERMESİN, BU DURUM MİLLİ SERVETE ZARARDI"

Kanalizasyona mikserin beton döktüğü anlara şahit olup, videoyla kayıt altına alan Orhan Çekiç, "Burası Aksaray Mahallesi 29. Sokak'tayız. Eve doğru gelirken burada mikseri gördüm. Mikserle kanalizasyona beton döküyorlardı. Önce su diyordu, sonra beton olduğunu söyledim. Mikseri kapat dedim ama kapatmadı. Kanalizasyondaki tıkanıklıktan dolayı şantiyedeki temellere su geliyormuş ve o yüzden beton döküyordu. Ben de öyle bir saçmalık olur mu dedim, bilinçli olarak mikserle betonu döküyordu. Allah devletimize zeval ve zarar vermesin, bu durum milli servete zarardı. Devletimizden Allah razı olsun, gereğini yaptı. Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Valimize ve Antakya Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ceza uygulandı ve firma kapatıldı. Cezaların verilmesinden dolayı sevindim. Çalışmalar da yapılıyor ve kanalizasyon açılıyor" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
