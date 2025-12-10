İstanbul'da yürek yakan olay! Beton mikserinin içine düşen sürücü canından oldu

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.15 sıralarında feci bir olay yaşandı.

TEMİZLERKEN İÇİNE DÜŞTÜ

Beton mikseri sürücüsü, mikserin hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü.

Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.