11°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi

Tekirdağ'da D-100 karayolu üzerinde tırın karşı şeride geçerek panelvan minibüsle çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın en dikkat çeken anı ise bir trafik polisinin, soğukta kalan yaralıyı kendi üniformasıyla ısıtarak gösterdiği büyük insanlık örneği oldu.

Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi
Olay, 'ın ilçesine bağlı Marmaracık mevkisinde, D-100 karayolu Edirne Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametine doğru ilerleyen M.A.P. idaresindeki , henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolsüz kalan tır, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi

TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI

Bariyerlere çarptıktan sonra hızla karşı şeride savrulan tır, bu sırada karşı yönden gelen F.G. yönetimindeki panelvan minibüsle şiddetli bir şekilde çarpıştı. İki aracın karıştığı bu çarpışmanın ardından tır, mahalleye bağlanan sokak girişinde yan yatarak devrildi.

Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hem tır hem de minibüste bulunan sürücüler ile araçlardaki 1'i çocuk olmak üzere 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada yaralanan toplam 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi

TRAFİK POLİSİ SOĞUKTA ÜŞÜYEN YARALIYA KIYAFETİNİ VERDİ

sırasında yürekleri ısıtan bir fedakarlık ve insanlık hikayesi yaşandı. Tır kabininde sıkışmış vaziyette kurtarılmayı bekleyen yaralılardan biri, soğuk hava şartları nedeniyle üşüdüğünü gören Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, tereddüt etmeden üniformasının ceketini çıkararak, yaralının üzerini örttü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

