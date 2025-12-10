Polisten insanlık dersi! Korkunç kazada 1'i çocuk 5 kişi kurtarılmayı bekledi

Olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık mevkisinde, D-100 karayolu Edirne Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametine doğru ilerleyen M.A.P. idaresindeki tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolsüz kalan tır, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI

Bariyerlere çarptıktan sonra hızla karşı şeride savrulan tır, bu sırada karşı yönden gelen F.G. yönetimindeki panelvan minibüsle şiddetli bir şekilde çarpıştı. İki aracın karıştığı bu çarpışmanın ardından tır, mahalleye bağlanan sokak girişinde yan yatarak devrildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hem tır hem de minibüste bulunan sürücüler ile araçlardaki 1'i çocuk olmak üzere 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kazada yaralanan toplam 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

TRAFİK POLİSİ SOĞUKTA ÜŞÜYEN YARALIYA KIYAFETİNİ VERDİ

Kaza sırasında yürekleri ısıtan bir fedakarlık ve insanlık hikayesi yaşandı. Tır kabininde sıkışmış vaziyette kurtarılmayı bekleyen yaralılardan biri, soğuk hava şartları nedeniyle üşüdüğünü gören Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, tereddüt etmeden üniformasının ceketini çıkararak, yaralının üzerini örttü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.