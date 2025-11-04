Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Şenay Yurtalan

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi

Isparta’da özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan Musa Bayındır, sefer yaptığı sırada yolda gördüğü yaralı köpeği alarak veterinere götürdü. Otobüsün seferi yarım kalsa da yolcular da şoförü destekledi. Olay anları ise araç içi kameralara anbean yansıdı.

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi
Isparta’da yaşanan olayda hem şoförün hem de yolcuların tavrı herkese insanlık dersi verdi. 51 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, 31 Ekim Çarşamba günü Akkent TOKİ hattında sefer yaptığı sırada yolda hareketsiz bir köpek gördü. Bu duruma çok üzülen Bayındır, aracını yol kenarına çekerek köpeğin yanına gitti. Yolcuların yardımıyla yaralı köpeği otobüse alan şoför, dakikaların bile önemli olduğu anlarda yoluna devam etti.

Bayındır, merkeze geldiklerinde ise yaralı köpeği belediyeye bağlı acil müdahale ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan köpek, daha sonra belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak üç gün boyunca serumla yaşatılmaya çalışılan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi

"ÖLMESEYDİ SAHİPLENECEKTİM”

Köpeği kurtarmak için kritik bir karar alarak seferini yarıda bırakan Musa Bayındır, büyük üzüntü yaşadığını aktardı ve "Ölüm haberini alınca şok oldum, dünya başıma yıkıldı. Gerçekten çok üzüldüm. Ölmeseydi, onu sahiplenip bakımını üstlenmeyi bile düşünüyordum" dedi.

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi

“GÖRÜNCE HEMEN OTOBÜSÜ DURDURDUM”

Yaşanan anları anlatan Bayındır, "Olayın olduğu gün Akkent Mahallesi güzergahında çalışıyordum. Her zamanki gibi yolcularımı aldıktan kısa bir süre sonra, yolun ortasında siyah bir köpeğin yattığını gördüm. Hemen otobüsü durdurarak yanına gittim. Köpeğin durumunu görünce vakit kaybetmeden belediyenin veteriner işleri birimini aradım. Ekiplerin o anda çarşıda olduğunu ve bölgeye gelmelerinin biraz zaman alacağını söylediler. Ben de kendim alıp çarşıya getirebileceğimi belirttim. Daha sonra köpeği dikkatlice otobüse taşıdım ve güzergâhıma devam ederek çarşıya geldim. Orada hazır bulunan acil müdahale ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından köpek barınağa götürülerek tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi

“YOLCULAR DA YARDIMCI OLDU”

Köpeğin durumunu devamlı takip ettiğini kaydeden Bayındır, "Serumla yaşıyordu ama maalesef üç gün sonra ölüm haberini aldım. Bu haberi duyunca gerçekten çok üzüldüm. Olay sırasında otobüste üç yolcum vardı, onlar da bana köpeği taşımamda yardımcı oldular. Hepimiz çok duygulandık. Yolcular bana ‘Mükemmel bir insansın, böyle bir durumda bile yardım ediyorsan cennetliksin' dediler" dedi.

Seferi yarıda bıraktı ama yolcular kızmadı! Otobüs şoföründen insanlık dersi

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YIKILDI

Yaralı köpeğin yaşam mücadelesinde yardımcı olan Bayındır "Köpeğin öldüğünü duyunca adeta yıkıldım. Yaşasaydı sahiplenip ona bir yuva yapmak, bakımını üstlenmek istiyordum. Buradan herkese sesleniyorum: Eğer yardıma muhtaç bir canlı görürseniz, ilk müdahaleyi yapamıyor olsanız bile hemen ilgili birimlere haber verin. Barınak ekipleri bu konuda gerçekten çok duyarlı, kısa sürede gelip yardımcı oluyorlar. Lütfen böyle durumlarda duyarsız kalmayalım; bu, bizim insani görevimiz. Onlar da bir can taşıyor. Kim bir cana yardım ederse, Allah ondan razı olsun, cennetlik olsun inşallah" şeklinde konuştu.

