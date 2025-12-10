Menü Kapat
Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Juventus Pafos canlı yayın ile ekranlara gelecek. Juventus - Pafos maç kadrosu belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. maç gününde Juventus, Allianz Stadyumu’nda Kıbrıs ekibi Pafos’u konuk edecek. İtalyan temsilcisi, Avrupa’daki tutarsız performansını toparlamak ve puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak. İşte Juventus Pafos canlı yayın bilgileri…

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 22:26

’nde bu akşam ile Pafos karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, iki takımın da puan sıralamasındaki yerini belirleyecek önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS CANLI İZLE

Juventus, ligde yalnızca bir galibiyet alabildiği Şampiyonlar Ligi sezonunda üç beraberlik ve bir mağlubiyetle 6 puan topladı. Son maçlarında deplasmanda Bodo/Glimt’i 3-2 mağlup ederek moral kazanan Torino ekibi, tüm Avrupa maçlarında ilk golü yiyen taraf olduğu için savunmada tedirgin bir görüntü serdi. Hücum hattında Dusan Vlahovic gibi önemli isimler bulunsa da son haftalarda gol üretme anlamında sıkıntılar yaşandı.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Pafos ise Şampiyonlar Ligi’nde ilk sezonunu geçiriyor ve eleme turlarında Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kyiv ve Kızılyıldız gibi ekipleri geçerek gruba kalmayı başardı. Avrupa’da dört maçta üç beraberlik ve bir galibiyet alan Kıbrıs temsilcisi, Villarreal’i 1-0 yenerek önemli bir başarı elde etti. Deplasmanda oynadıkları iki karşılaşmayı 0-0’lık skorlarla tamamlayan Pafos, savunma anlayışıyla dikkat çekti. Son Avrupa maçında Monaco ile 2-2 berabere kalan takımda Jaja ve Anderson Silva hücumda etkili performanslar gösterdi. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS - PAFOS MAÇ KADROSU

Juventus - Pafos maç kadrosu açıklandı:

Juventus 11: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie, Kenan Yıldız, Zhegrova, David

Pafos 11: Michael, Goldar, David Luiz, Luckassen, Bruno, Pepe, Sunjic, Orsic, Dragomir, Correia, Anderson Silva

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Juventus Pafos karşılaşması Türkiye’de şifreli olarak yayınlanırken, bazı ülkelerde şifresiz ya da yerel platformlar üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor. Bahreyn’de beIN SPORTS 5, Brezilya’da HBO Max, Gana’da DStv Now ve Nijerya’da SuperSport GOtv Football karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Çin’de ise iQiyi üzerinden yayın yapılacak. Türkiye’de yaşayan futbolseverler bu platformların yayın haklarına erişemediği için karşılaşmayı yerel yayıncı üzerinden takip edebilecek.

Juventus Pafos maçını şifresiz veren kanallar:

  • Bahreyn: beIN SPORTS 5
  • Brezilya: HBO Max
  • Gana: DStv Now
  • Nijerya: SuperSport GOtv Football
  • Çin: iQiyi
Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Pafos arasındaki mücadele Türkiye’de ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati 23.00 olarak duyurulurken, yayın Tabii’nin spor kanalları üzerinden yapılacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar, canlı yayını platform üzerinden takip edebilecek.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Maç Türkiye’de herhangi bir ücretsiz kanal tarafından yayınlanmayacak. Yayın hakları Tabii platformunda olduğundan, tüm kullanıcıların Tabii üyeliği ile yayınlara erişim sağlaması gerekiyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS - PAFOS NEREDE İZLENİR?

Juventus Pafos karşılaşması Tabii Spor platformu üzerinden izlenebiliyor. Tabii’nin web sitesi olan tabii.com üzerinden üyelik oluşturarak veya mevcut hesabınızla giriş yaparak canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz. Platformda “Canlı TV” veya “Spor” sekmeleri üzerinden maça erişmek mümkün oluyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Mobil cihazlardan izlemek isteyen kullanıcılar, Google Play Store veya App Store üzerinden Tabii uygulamasını indirerek giriş yapabilir. Uygulama hem Android hem iOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Yayın, internet hızına bağlı olarak HD kaliteye kadar yükseltilebiliyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS CANLI LİNK

Maçın resmi canlı yayın linki Tabii Spor üzerinden sağlanıyor. Tabii’nin web platformu üzerinden canlı yayın sekmesine giriş yaparak karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Platformun masaüstü sürümünde yayın oynatıcısı, tam ekran ve kalite ayarı gibi seçenekler sunuyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Aynı zamanda akıllı televizyonlarda Tabii uygulaması üzerinden de canlı yayın bağlantısına erişilebilecek. Samsung, LG, Vestel, Android TV ve Apple TV modellerinde uygulamayı indirerek ekrana gelen PIN kodu aracılığıyla hızlı giriş yapılabilecek.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Juventus Pafos maçını izlemek için öncelikle Tabii platformuna erişmek gerekiyor. Tabii, hem web tarayıcıları hem mobil cihazlar hem de akıllı TV uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Üye olunduktan sonra “Spor” sekmesine girilerek canlı yayınlara ulaşılabiliyor ve maçın oynandığı Tabii Spor kanalına erişim sağlanıyor.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

Bilgisayar üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar tabii.com adresine giriş yaparak hesap bilgilerini onayladıktan sonra canlı yayın ekranına erişebilir. Mobil cihazlarda ise “Tabii” uygulamasını indirip giriş yaptıktan sonra canlı yayınlara ulaşmak mümkün. Smart TV kullanıcıları ise uygulamayı mağazadan indirip, ekrandaki PIN kodu ile hesabını eşleştirerek karşılaşmayı izleyebilir.

Juventus Pafos CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız 11'de başlıyor

JUVENTUS PAFOS MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 10 Aralık tarihli yayın akışında Juventus Pafos karşılaşması bulunmuyor. Maç, TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. Karşılaşmanın Türkiye’deki tek resmi yayıncısı Tabii Spor 3 olarak açıklanmış durumda ve canlı yayın yalnızca bu platform üzerinden takip edilebiliyor.

