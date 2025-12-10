Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Pafos ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Juventus - Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma açıklanan bilgilere göre saat 23.00'te başlayacak.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?
'nin 6. hafta maçları 2. günüyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile Pafos karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Juventus - Pafos maçının nereden izleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşmada milli futbolcumuz 'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS - PAFOS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan Juventus - Pafos maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor 3 ekranlarından izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii spor ekranlarından yayınlanıyor.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Juventus - Pafos maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 6 puanla 23. sırada yer alan Juventus'un tur atlama ihtimalini artırmak için karşılaşmadan kesin bir 3 puan alması gerekiyor.

1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Pafos avarej farkı nedeniyle Juventus'un hemen arkasından 24. sırada yer alıyor. Pafos'ta tur atlayabilmek için karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

KENAN YILDIZ JUVENTUS - PAFOS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız'ın karşılaşmadan ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile çıktığı 19 karşılaşmada 1.533 dakika süre buldu ve 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu bu katkının 1 golünü ve 2 asistini Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS - PAFOS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Juventus'ta karşılaşma öncesinde Arkadiusz Milik, Dusan Vlahovic, Bremer, Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani ve Federico Hatti'nin sakatlığı bulunuyor. 6 futbolcunun da karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Pafos tarafında ise Pedrao, Jay Gorter, Ken Sema ve Damingos Quina sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer almayacak.

Juventus Pafos maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İki takım için de kritik olan karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yıldız; David

Pafos: Michael; Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar; Sunjic, Pepe; Jaja, Dragomir, Orsic; Anderson

#Futbol
#şampiyonlar ligi
#kenan yıldız
#juventus
#Pafos
#Aktüel
