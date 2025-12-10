Menü Kapat
Aktüel
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta bu akşam oynanacak 9 maçla tamamlanacak. Avrupa’nın dev kulüplerini karşı karşıya getirecek kritik mücadelelerde Real Madrid, Manchester City, Juventus, Arsenal, PSG, Athletic Bilbao, Club Brugge ve daha birçok ekip sahne alacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar…

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu
’nin lig aşamasında bu akşam birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Avrupa’da üst tura çıkma hesaplarının yapıldığı 6. hafta, pek çok dev takımın sahaya çıkacağı zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA?

ile arasındaki karşılaşma Santiago Bernabéu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Ev sahibi Real Madrid’de Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militão, Trent Alexander-Arnold ve Eduardo Camavinga gibi önemli isimlerin sakatlıkları dikkat çekerken, savunmada Antonio Rüdiger ve Raul Asencio görev yapacak. Hücum hattında ise Kylian Mbappe, sol elindeki parmak kırığına rağmen kadroda yer alırken, Vinicius Junior ve Jude Bellingham ile birlikte hızlı hücumlarda etkinlik sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

Manchester City cephesinde Pep Guardiola yönetimindeki takım, Premier Lig’de yakaladığı galibiyet serisiyle Santiago Bernabéu’ya geliyor. Cityzens, Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanla 12. sırada yer alırken, gruptan direkt çıkabilmek için galibiyeti hedefliyor. Hücumda Erling Haaland’ın 54 Şampiyonlar Ligi golüyle öne çıktığı takımda, Haaland ayrıca İspanyol takımlarına karşı 9 gol kaydetmiş durumda. Phil Foden ve Jeremy Doku’nun kanatlardaki performansı da Real Madrid savunmasına karşı önemli rol oynayacak. Dev maç saat 23.00’te Tabii Spor ekranlarında yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

CLUB BRUGGE ARSENAL HANGİ KANALDA?

ile arasındaki mücadele Belçika’da Jan Breydel Stadyumu’nda saat 23.00’te oynanacak. Ev sahibi Club Brugge, lig aşamasında oynadığı beş maçta dört puan toplayabildi ve yalnızca açılış haftasında Monaco’yu 4-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Barcelona ile oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç dışında galibiyete yaklaşamadılar. İç sahadaki atmosferden güç almak isteyen Club Brugge, bu karşılaşmada Avrupa’da kalabilmek için kritik bir sınava çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

Arsenal ise bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk kez karşı karşıya gelecek iki ekip arasındaki bu mücadelede İngiliz temsilcisi, lig aşamasındaki serisini sürdürmek istiyor. Güçlü kadrosu ve etkili hücum hattıyla öne çıkan Arsenal, deplasmanda oynayacağı bu maçta sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Club Brugge Arsenal karşılaşması saat 23.00’te Tabii Spor 1’den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

JUVENTUS PAFOS HANGİ KANALDA?

ile Pafos arasındaki karşılaşma Allianz Stadyumu’nda saat 23.00’te oynanacak. Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yalnızca bir galibiyet alabildi ve üç beraberlik ile bir mağlubiyet sonucunda topladığı altı puanla Pafos ile aynı sırada bulunuyor. Son maçlarında Bodo/Glimt’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek moral bulan Juventus’ta Federico Gatti ve Arkadiusz Milik’in sakatlıkları dikkat çekiyor. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin bu maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

Pafos FC ise ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi macerasında önemli bir başarıya imza atarak eleme turlarında Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kyiv ve Kızılyıldız’ı eledi. Grup aşamasında üç beraberlik ve bir galibiyetle altı puan toplamayı başaran Kıbrıs temsilcisi, özellikle savunma disiplinini koruduğu deplasman maçlarında etkili sonuçlar aldı. Villarreal’e karşı 1-0 kazandıkları karşılaşma, en dikkat çeken sonuçlardan biri oldu. Juventus Pafos mücadelesi Tabii Spor 3’ten canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

ATHLETİC BİLBAO PSG HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao ile Paris Saint-Germain, San Mames Stadyumu’nda saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Athletic, La Liga’da 16 maçta 23 puan toplarken, geçen hafta Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Şampiyonlar Ligi’nde ise yalnızca dört puan toplayabildiler ve 27. sırada yer alıyorlar. Evlerinde oynadıkları son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Tottenham’ı 5-3 yenmeleri dikkat çekerken, genel olarak hücum hattında istikrar sağlayamadılar.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

PSG ise lig aşamasında şampiyonluk unvanını koruma hedefiyle sahaya çıkacak. Topladığı puanlarla üst sıralarda yer alan Fransız ekibi, direkt olarak son 16 turuna kalabilmek için bu karşılaşmada üç puana ihtiyaç duyuyor. Kadrosundaki yıldız oyuncularla sonuca gitmek isteyen PSG, zorlu San Mames atmosferinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Athletic Bilbao PSG maçı Tabii Spor 2’den yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık günün maç programı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmalarında yayın akışı şu şekilde:

20.45 Karabağ - Ajax: Tabii Spor

20.45 Villarreal - Kopenhag: Tabii Spor 1

23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2

23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United: Tabii Spor 4

23.00 Benfica -Napoli: Tabii Spor 5

23.00 Borussia Dortmund -Bodø/Glimt: Tabii Spor 6

23.00 Club Brugge - Arsenal: Tabii Spor 1

23.00 Juventus - Pafos: Tabii Spor 3

23.00 Real Madrid - Manchester City: Tabii Spor

#manchester city
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#club brugge
#juventus
#arsenal
#Şampiyonlar Ligi Maçları
#Aktüel
