Samsun'da spor salonunda çocuğa taciz şoku! Aile işyerine saldırdı

Samsun'un Canik ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonu, korkunç bir taciz iddiası ile sarsıldı. İddialara göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği bilgisini alan aile yakınları, büyük bir tepki göstererek olayın yaşandığı iş yerine gitti.
Aile fertleri, spor salonunun vitrin camlarını kırdı. Yaşanan gerginlik ve olayın büyümesi üzerine durum hemen polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri duruma müdahale etti.
Mağdur kız çocuğu, gerekli yasal süreçlerin başlatılması amacıyla polis birimleri tarafından emniyete götürüldü. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu spor salonunun sahibi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli, polisteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.