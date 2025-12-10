Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Samsun'da spor salonunda çocuğa taciz şoku! Aile işyerine saldırdı

Samsun'un Canik ilçesindeki bir spor salonunda 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası üzerine aile yakınları iş yerini bastı ve camları kırdı. Gözaltına alınan spor salonu sahibi şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da spor salonunda çocuğa taciz şoku! Aile işyerine saldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
20:45
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
20:45

'un ilçesinde faaliyet gösteren bir , korkunç bir iddiası ile sarsıldı. İddialara göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği bilgisini alan aile yakınları, büyük bir tepki göstererek olayın yaşandığı iş yerine gitti.

SPOR SALONUNUN CAMLARI KIRDILAR

Aile fertleri, spor salonunun vitrin camlarını kırdı. Yaşanan gerginlik ve olayın büyümesi üzerine durum hemen polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri duruma müdahale etti.

Samsun'da spor salonunda çocuğa taciz şoku! Aile işyerine saldırdı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mağdur kız çocuğu, gerekli yasal süreçlerin başlatılması amacıyla polis birimleri tarafından emniyete götürüldü. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu spor salonunun sahibi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli, polisteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

