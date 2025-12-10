Irak selle boğuşuyor! Selahaddin'de 50 yıllık köprü yıkıldı

Irak 2 gündür selle boğuşuyor. Ülkenin Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde bulunan Aksu Köprüsü'nün bir kısmı aşırı yağışlardan etkilenerek yıkıldı.

Tuzhurmatu Kaymakamı Zülfikar Haydar, açıklama yaparak sağanak yağışın yol açtığı selden dolayı Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğünü söyledi.

TRAFİKTE BÜYÜK AKSAKLIK YAŞANIYOR

Kerkük- Bağdat yolu üzerindeki köprünün bir kısmının çökmesiyle trafikte büyük aksaklık yaşandığını belirten Haydar, büyük yük araçlarını başka güzergaha yönlendirdiklerini aktardı.

Kerkük Karayolları Müdürü Ali Ekber de ülke genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın sele dönüşmesinin, Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çökmesine neden olduğunu bildirdi.

Köprünün yaklaşık 50 yıl önce yapıldığına ve düzenli olarak onarıldığına dikkati çeken Ekber ancak oldukça sert akımlı sele karşı fazla dayanmadığını ifade etti.

SADECE KÜÇÜK ARAÇLARA İZİN VERİLİYOR

Şu an köprünün zarar görmeyen kısmının kullanıldığını söyleyen Ekber, uzun ve yük araçlarının geçişinin yasaklandığını, sadece küçük araçlara köprüyü kullanma izni verildiğini aktardı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak genelindeki sel felaketi nedeniyle Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde 2 kişi, Kerkük'te de bir çocuk hayatını kaybetti.