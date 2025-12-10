Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Irak selle boğuşuyor! Selahaddin'de 50 yıllık köprü yıkıldı

Irak'ta iki gündür etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle Selahaddin kentindeki Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde bulunan Aksu Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı. Ayrıca ülkede sel felaketi getiren aşırı yağışlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

10.12.2025
10.12.2025
Irak 2 gündür selle boğuşuyor. Ülkenin Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde bulunan Aksu Köprüsü'nün bir kısmı aşırı yağışlardan etkilenerek yıkıldı.

Tuzhurmatu Kaymakamı Zülfikar Haydar, açıklama yaparak sağanak yağışın yol açtığı selden dolayı Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğünü söyledi.

TRAFİKTE BÜYÜK AKSAKLIK YAŞANIYOR

Kerkük- Bağdat yolu üzerindeki köprünün bir kısmının çökmesiyle trafikte büyük aksaklık yaşandığını belirten Haydar, büyük yük araçlarını başka güzergaha yönlendirdiklerini aktardı.

Irak selle boğuşuyor! Selahaddin'de 50 yıllık köprü yıkıldı

Kerkük Karayolları Müdürü Ali Ekber de ülke genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın sele dönüşmesinin, Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çökmesine neden olduğunu bildirdi.

Köprünün yaklaşık 50 yıl önce yapıldığına ve düzenli olarak onarıldığına dikkati çeken Ekber ancak oldukça sert akımlı sele karşı fazla dayanmadığını ifade etti.

SADECE KÜÇÜK ARAÇLARA İZİN VERİLİYOR

Şu an köprünün zarar görmeyen kısmının kullanıldığını söyleyen Ekber, uzun ve yük araçlarının geçişinin yasaklandığını, sadece küçük araçlara köprüyü kullanma izni verildiğini aktardı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak genelindeki felaketi nedeniyle Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde 2 kişi, Kerkük'te de bir çocuk hayatını kaybetti.

Irak'ta sel faciası! 2 kişi öldü 1 kişi sel sularına kapıldı
