11°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

FED faiz indirirse altın ne olur yükselir mi merak ediliyor. FED faiz kararının Türkiye saati ile 22.00’de açıklanması beklenirken, para piyasalarında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüksek oranda fiyatlanıyor. Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının sürmesi, faiz indirim sürecinin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikleri artırıyor. İşte FED faiz kararının altın fiyatlarına etkisi…

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak
Küresel piyasalarda gözler bu akşam açıklanacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed üyeleri arasındaki farklı görüşlerin devam ettiği süreçte, yatırımcılar karar metni ve Başkan Jerome Powell’ın mesajlarını dikkatle izleyecek.

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

Fed’in faiz oranlarını düşürmesi para politikasında gevşemeye işaret ettiği için sabit getirili yatırım araçlarının cazibesini zayıflatır. Bu gelişme, faiz getirisi bulunmayan altının göreceli olarak daha ilgi çekici hale gelmesine yol açabilir. Tahvil gibi araçlarda getirilerin düşmesi, yatırımcıların portföylerini yeniden şekillendirmesine ve ilgisini altına çevirmesine neden olabilir. Altın talebindeki artış ise fiyatların yukarı yönde hareket etmesini sağlayabilecek bir unsur olarak öne çıkar. Altının üzerinden fiyatlanması da söz konusu dinamikleri güçlendiren bir etki oluşturur.

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

Fed’in faiz indirim süreci, aynı zamanda doların değerinde zayıflamaya yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendirilir. Dolardaki değer kaybı altını diğer para birimleri karşısında daha erişilebilir kılar. Doların zayıflaması, uluslararası piyasalarda altın talebinin desteklenmesine katkı sunar. Enflasyon beklentilerinin artması veya ekonomik belirsizlik algısının yükselmesi de altını güvenli liman niteliği nedeniyle öne çıkarır. Böyle dönemlerde yatırımcıların altına yönelmesi fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Faiz indirimi çoğu zaman altın fiyatlarını destekleyen bir gelişme olarak değerlendirilse de her senaryoda aynı sonuç görülmeyebilir. Eğer faiz indirimi ekonomik toparlanmayı hızlandırırsa, yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşarak hisse senetleri ve çeşitli emtialara yönelmesi gündeme gelebilir. Bu durumda altın talebinde geçici düşüşler yaşanabilir ve fiyatlarda geri çekilmeler ortaya çıkabilir. Bu tür etkiler kısa vadeli dalgalanmalara sebep olabilir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

Doların beklenenden güçlü bir seyir izlemesi de altın fiyatlarını baskılayabilecek bir etken olarak öne çıkar. Fed faiz indirimine gitse bile küresel gelişmeler veya diğer merkez bankalarının politikaları doların değerini artırabilir. Doların değer kazanması altını diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirir. Ayrıca piyasaların faiz indirimini önceden fiyatlamış olması karara tepkinin sınırlı kalmasına veya fiyatlarda yatay bir görünüm ortaya çıkmasına neden olabilir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında olacak

FED ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Para piyasalarında Fed’in bu akşam 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüksek oranda fiyatlanıyor. Söz konusu ihtimalin yüzde 86 seviyesinde olması, piyasaların büyük oranda bu yönde beklenti oluşturduğunu gösteriyor. 50 baz puanlık indirim olasılığı ise fiyatlamalarda yer almıyor.

FED’de bazı üyeler enflasyonla mücadelede temkinli olunmasını ve daha fazla veri değerlendirilmesini savunurken, diğer üyeler mevcut koşulların faiz indirimi için uygun olduğunu belirtiyor. Bu nedenle karar metni, ekonomik projeksiyonlar ve Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar Aralık ayı boyunca piyasa hareketliliği açısından belirleyici konumda.

ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#dolar
#altın fiyatları
#faiz kararı
#Aktüel
