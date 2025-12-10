İBB mezarlık ve otopark için istediği zammı açıkladı: İstanbul'da ölmek bile cep yakacak

İstanbul'da mezar yeri, otopark, sosyal tesis, zabıta ve imar işleri ücretleri için İBB'nin 2026 yılı için istediği meblağlar belli oldu.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

MEZARLIK ÜCRETLERİNE YÜZDE 200 ZAM

Komisyonlar tarafından hazırlanan ve yarınki İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, 2026'daki mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildi.

Bu kapsamda, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedelinin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedelinin de 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi.

Çeşme su kullanım bedelinin ise 61 bin 600 liradan 500 bin liraya çıkarılması istendi.

İMAR İŞLEMLERİNE DE ZAM TALEBİ

Tekliflerde, imar konusunda harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40, dosya inceleme ücretine de yüzde 100 zam önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması talep edildi.

SERVİS GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGELERİNİN ÜCRETİNDE DE ARTIŞ

Servis taşımacılığında yüksek öğrenim kurumları öğrenci servis taşımacılığı, ücretsiz servis taşımacılığı (Kendi personelini taşıma servisi), turizm servis taşımacılığı ve ücretsiz servis taşımacılığı (Sosyal etkinlikler grup servisi) güzergah kullanım izin belgelerinin de 614 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Ağaç budama, kesme ücretlerine yüzde 40, hal iş yeri devir işlem bedellerine yüzde 50, sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de yüzde 27'ye varan oranda artış talep edildi.

ZABITA İŞLERİ

Zabıtanın yaptığı cam grafik tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 120 liradan 2 bin liraya, vinil tipi reklam, tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümünün 390 liradan 1500 liraya çıkarılması önerildi.

OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 33.3 ZAM İSTENDİ

Tekliflerde, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinin de zamlı tarifesine yer verildi. Yüzde 33.3 oranında zam teklifine göre ücretler de şekillendi.

Teklifte Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya, 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.