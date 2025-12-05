Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Üst düzey yöneticilere 30 bin zam nasıl geri alındı? Şamil Tayyar açıkladı: Kamu çalışanları için reform geliyor

Kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam teklifinin tepki çekmesi üzerine geri alınmasıyla ilgili detayı TGRT Haber'in Medya Kritik programında Şamil Tayyar açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreçte etkili olduğunu belirten Tayyar, kamuda kapsamlı bir reform yapılacağını öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 23:21

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu ve yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplantıların başlamasına az bir süre kala kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen yapılması için teklif verilmesi kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuya dair tepkilerin büyümesi sonrası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunulan önerge geri çekildi. Gelişmeye baştan beri karşı çıkan , TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.

Üst düzey yöneticilere 30 bin zam nasıl geri alındı? Şamil Tayyar açıkladı: Kamu çalışanları için reform geliyor

"ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA GERİ ÇEKİLDİ"

Tayyar, teklifin geri çekileceğinin bilgisini 1 gün önceden öğrendiğini belirterek bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını belirtti. Tayyar ayrıca kamuda çalışanlarla ilgili sil baştan bir düzenleme yapılacağını öne sürdü.

Üst düzey yöneticilere 30 bin zam nasıl geri alındı? Şamil Tayyar açıkladı: Kamu çalışanları için reform geliyor

Konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün tarafları dinliyor, bütün eleştirileri değerlendiriyor. 'Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim.' diyor."

"5-6 MİLYON KAMU PERSONELİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK"

Yeni çalışmayla ilgili bilgi veren Tayyar "2026 yılı içinde hazırlanacak yeni kamu reformunun parlamentoya getirilmesi planlanıyor. Kişisel kanaatim 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere bir düzenleme olur diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üst düzey yöneticilere 30 bin zam nasıl geri alındı? Şamil Tayyar açıkladı: Kamu çalışanları için reform geliyor

"5-6 milyon kamu personelini doğrudan etkileyecek ve herkesin bir şekilde nasipleneceği kapsamlı bir kamu reformu olacak." diyen Tayyar "Muhtemeldir ki yeni görev tanımları ve yeni kadro tarifleri olacak. Buna bağlı olarak da bir maaş skalası belirlenecek ve bütün bundan faydalanacak." şeklinde konuştu.

30 BİN SEYYANEN ZAM KONUSU: EKONOMİ YÖNETİMİ KAMU TEPKİSİNİ DE HESAPLAMALIYDI

Kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin seyyanen zam teklifini hazırlayanları eleştiren Tayyar, şu ifadelerle seslendi:

"Bunu hazırlayan ekonomi yönetimine de şunu söyleyeyim: Allah rızası için, bu tür işlere yeltenirken 3 gün sonra çekeceğiniz ve kamuoyu tepkisini de sizin hesaplayabilir olmanız gerekir. Bu teklif 3. kez kanundan çıkarıldı. Burada biraz da siyaset öngörüsü lazım. Buna karar verenlerin böyle bir düzenleme yaparken bunu nasıl bir toplumsal reaksiyon üreteceğini, ürettiğinde sizin direnç gücünün ne olacağını iyi hesaplamanız lazım."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam! Teklif kabul edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üst düzey memura zam teklifi geri çekildi
ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#şamil tayyar
#kamu personeli
#Kamu Ödemeleri
#Kamu Reformu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.