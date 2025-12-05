Üst düzey yöneticilere 30 bin zam nasıl geri alındı? Şamil Tayyar açıkladı: Kamu çalışanları için reform geliyor

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu ve yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplantıların başlamasına az bir süre kala kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam yapılması için teklif verilmesi kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuya dair tepkilerin büyümesi sonrası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunulan önerge geri çekildi. Gelişmeye baştan beri karşı çıkan Şamil Tayyar, TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA GERİ ÇEKİLDİ"

Tayyar, teklifin geri çekileceğinin bilgisini 1 gün önceden öğrendiğini belirterek bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını belirtti. Tayyar ayrıca kamuda çalışanlarla ilgili sil baştan bir düzenleme yapılacağını öne sürdü.

Konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün tarafları dinliyor, bütün eleştirileri değerlendiriyor. 'Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim.' diyor."

"5-6 MİLYON KAMU PERSONELİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK"

Yeni çalışmayla ilgili bilgi veren Tayyar "2026 yılı içinde hazırlanacak yeni kamu reformunun parlamentoya getirilmesi planlanıyor. Kişisel kanaatim 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere bir düzenleme olur diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

"5-6 milyon kamu personelini doğrudan etkileyecek ve herkesin bir şekilde nasipleneceği kapsamlı bir kamu reformu olacak." diyen Tayyar "Muhtemeldir ki yeni görev tanımları ve yeni kadro tarifleri olacak. Buna bağlı olarak da bir maaş skalası belirlenecek ve bütün kamu personeli bundan faydalanacak." şeklinde konuştu.

30 BİN SEYYANEN ZAM KONUSU: EKONOMİ YÖNETİMİ KAMU TEPKİSİNİ DE HESAPLAMALIYDI

Kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin seyyanen zam teklifini hazırlayanları eleştiren Tayyar, şu ifadelerle seslendi:

"Bunu hazırlayan ekonomi yönetimine de şunu söyleyeyim: Allah rızası için, bu tür işlere yeltenirken 3 gün sonra çekeceğiniz ve kamuoyu tepkisini de sizin hesaplayabilir olmanız gerekir. Bu teklif 3. kez kanundan çıkarıldı. Burada biraz da siyaset öngörüsü lazım. Buna karar verenlerin böyle bir düzenleme yaparken bunu nasıl bir toplumsal reaksiyon üreteceğini, ürettiğinde sizin direnç gücünün ne olacağını iyi hesaplamanız lazım."