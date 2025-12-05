Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı kritiği geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Zorlu mücadelenin son dakikalarında Samsunspor'un penaltı beklentisi maça damga vururken, Okan Buruk'tan da pozisyon analizi geldi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN PENALTI KRİTİĞİ

"Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor."

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

"Ben İlkay'dan çok memnunum. 4 günde bir çok zorlu maçlara çıktı. 4 gün sonra bir maça daha çıkacak. %100'ünü bulmadan maçlara çıkmaları zorluyor. Rotasyonu yapabileceğimiz bir durumumuz olmadığında oyuncularımıza yükleniyoruz. Hiçbir bölgede oyuncum kalmadı neredeyse. Oyuncu değişikliği yapamıyorum. Buraları iyi geçmemiz gerekiyordu. Oyuncularımın sakatlıklarından dolayı biraz zorlandık ama çok fazla üst üste maç oynadılar. Bek oynaması sakatlık yaşamasının bir nedeni değil. Sezon başını bizimle geçirmedi orada nasıl bir kamp geçirdi bilmiyoruz. Geldiklerinde atletik testi yaptığımızda takımın gerisindelerdi. Ajax maçında erken oynattık çünkü ona ihtiyacımız vardı."