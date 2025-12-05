Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı kritiği geldi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçına damga vuran penaltıyı yorumladı. Galibiyet sonrasında pozisyonu değerlendiren Okan Buruk, karara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı kritiği geldi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 23:25

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Zorlu mücadelenin son dakikalarında Samsunspor'un penaltı beklentisi maça damga vururken, Okan Buruk'tan da pozisyon analizi geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı kritiği geldi!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN PENALTI KRİTİĞİ

"Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporlular da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Verilecek her karara saygı duymak gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi. Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı kritiği geldi!

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

"Ben İlkay'dan çok memnunum. 4 günde bir çok zorlu maçlara çıktı. 4 gün sonra bir maça daha çıkacak. %100'ünü bulmadan maçlara çıkmaları zorluyor. Rotasyonu yapabileceğimiz bir durumumuz olmadığında oyuncularımıza yükleniyoruz. Hiçbir bölgede oyuncum kalmadı neredeyse. Oyuncu değişikliği yapamıyorum. Buraları iyi geçmemiz gerekiyordu. Oyuncularımın sakatlıklarından dolayı biraz zorlandık ama çok fazla üst üste maç oynadılar. Bek oynaması sakatlık yaşamasının bir nedeni değil. Sezon başını bizimle geçirmedi orada nasıl bir kamp geçirdi bilmiyoruz. Geldiklerinde atletik testi yaptığımızda takımın gerisindelerdi. Ajax maçında erken oynattık çünkü ona ihtiyacımız vardı."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN KISA VADELİ HEDEFİ NEYDİ?
Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemine lider olarak girmek ve önemli takviyelerle yerini korumaya devam etmek istiyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan TFF'ye net mesaj: İstifaya davet etti!
Samsunspor'da hakem isyanı: "Skandal"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.