Eskişehir'de bir polis sokakta Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi! EGM inceleme başlattı

Eskişehir'de bir polis memuru, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sokakta eleştirel bir konuşma yaptı. Polis memurunun görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlatırken polis de görevden uzaklaştırıldı.

Eskişehir'de bir polis sokakta Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi! EGM inceleme başlattı
lideri 'nin çağrısıyla başlayan ve en son Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında İmralı'da örgütü elebaşıyla yapılan görüşmenin tutanak özetinin okunduğu Terörsüz Türkiye sürecine Eskişehir'deki bir polis memurundan tepki geldi.

"ÖCALAN'A SAYIN DEME YARIŞINA GİRENLER MUTLAKA KAYBEDERLER"

Sokakta kalabalığa seslenen polis memuru, sosyal medyada yayılan videosunda "Bugün 'a 'sayın' deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Artık yeter." diye süreci eleştiren ifadeler kullandı.

Eskişehir'de bir polis sokakta Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi! EGM inceleme başlattı

"ÖRGÜTE YAKIN İNSANLAR SİNİR UÇLARIMIZI KAŞIYORLAR"

"Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum, Yozgatlıyım. Kayseri'de MHP'nin kurultaylarında büyüdüm, Erciyes'te. Lanet olsun." diye sözlerini sürdüren polis memuru, konuşmasında "Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin?" diye sordu.

Zaman zaman kalabalığın alkışladığı polis memuru, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Her gün 'Sayın Öcalan' diye açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar: Apo çıkacakmış, Doğu-Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal, bunların altında kalırsınız.

Siyasilere güvenmeyin, burası Türkiye, burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Bu süreç başladı, başlayalı uyku uyuyamıyorum."

Eskişehir'de bir polis sokakta Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi! EGM inceleme başlattı

EGM'DEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polis memuruna ait videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti.

Kurum, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

