Lamine Yamal İspanya'nın en iyisi!

Lamine Yamal'ın Barcelona formasıyla yükselişi devam ediyor. An itibarıyla genç yetenek, İspanya La Liga'da geçtiğimiz ayın en iyi ismi seçildi.

LAMINE YAMAL'DAN SKOR KATKILARI

Barcelona'nın liderliği devraldığı süreçte skor tabelasını sürekli değiştiren Lamine Yamal, geçtiğimiz ayda 3 gol ve 3 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Ayrıca da yıldız hücumcu, ön bölgedeki tempoyu ayarlamasıyla da genç yaşına rağmen takımın ritmini bulmasına yardımcı olmuştu.

LAMINE YAMAL VE BARCELONA İLE BU SEZONU

Lamine Yamal yeni takvim yılında; Barcelona formasıyla 15 maçta, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.