13°
Editor
 | Burak Ayaydın

İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ayrılığı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimi, bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci hakkındaki nihai kararı verdi ve yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturuldu.

İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.12.2025
18:34
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
18:37

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci konusunda beklenen son gerçekleşiyor. Halihazırda Domenico Tedesco tarafından affedilmeyen İrfan Can Kahveci, ara transferde Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana; İsmail Kartal ile geçirdiği özel sezon dışında genel olarak beklentilerin uzağında kalan İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılmıştı. An itibarıyla ise Domenico Tedesco'nun vetosuyla birlikte İrfan Can Kahveci'yi gelecek planlamalarında düşünmeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız oyuncunun ayrılığının önünü açmaya karar verdi ve menajeriyle görüştü.

İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'YE 'KULÜP BUL' TALİMATI

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci'ye, yönetim tarafından kulüp araması tavsiye edildi. Ayrıca da yıldız orta saha, makul şartlarda bir anlaşma getirmesiyle birlikte ara transfer döneminde Fenerbahçe kariyerini resmen sonlandıracak.

İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de büyük veda!

İRFAN CAN KAHVECİ VE FENERBAHÇE YILLARI

2021 yazında Başakşehir'den 7 milyon Euro bonservisle transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla toplamda 183 maça çıkmış ve 32 gol ile 31 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN KAHVECİ İLE SÜPER LİG'DEN KİM İLGİLENİYOR?
Beşiktaş, yıldız orta sahayı uzun zamandır takip ediyordu.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
