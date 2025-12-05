Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a salvo: "Satrançta da iyiyizdir"

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a salvo geldi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Olympiakos maçının ertelenmesini gündeme taşıdı.

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a salvo:
|
05.12.2025
17:52
05.12.2025
17:52

yönetiminden Cem Ciritci, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Yunanistan deplasmanındaki mücadelenin ertelenmesinin detaylarını paylaşan yönetici, 'a da mesaj verdi.

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a salvo: "Satrançta da iyiyizdir"

FENERBAHÇE BEKO'DA CEM CİRİTCİ'DEN OLYMPIAKOS ÇIKIŞI

"En azından maçın bugün oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiakos, Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Geçmişte bu tür durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var. Türkiye'den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın yarın oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiakos-AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos AKTOR-Valencia Basket maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiakos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. 'e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir."

Fenerbahçe Beko'dan Olympiakos'a salvo: "Satrançta da iyiyizdir"

Sıkça Sorulan Sorular

EUROLEAGUE'DE NE OLMUŞTU?
Organizasyon; Olympiakos'un sürecine müdahale etmemiş ve Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Atina ekibinin hükmen yenik sayılması gerektiğini söylemişti.
