Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek olan heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak Mehmet Türkmen düdük çalacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1996685948965605724?s=20

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Rick Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Mouandilmadji.

https://x.com/Samsunspor/status/1996263477036359800?s=20

GALATASARAY'IN SAMSUNSPOR KARŞISINDAKİ EKSİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

GALATASARAY TRENDYOL SÜPER LİG'DE SIKINTILI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Esasen ise son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar; Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. İlave olarak da Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği karşısında 3-2 kazanmıştı.

SAMSUNSPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip; haftaya 5. sırada girdi. Son olarak da Samsunspor, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.