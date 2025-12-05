Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek olan heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1996685948965605724?s=20

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Rick Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Mouandilmadji.

https://x.com/Samsunspor/status/1996263477036359800?s=20

GALATASARAY'IN SAMSUNSPOR KARŞISINDAKİ EKSİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY TRENDYOL SÜPER LİG'DE SIKINTILI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Esasen ise son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar; Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. İlave olarak da Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği karşısında 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip; haftaya 5. sırada girdi. Son olarak da Samsunspor, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor.

Galatasaray-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SIRADAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMİNLE?
Temsilcimiz, Monaco deplasmanına konuk olacak.
TFF'den tarihi karar yolda: Bazı takımlar küme düşürülebilir
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! Kasımpaşa resmen açıkladı
