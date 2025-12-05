Hülya Avşar'lı Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu katıldı

Hülya Avşar yıllar sonra yeni projeyle ekrana dönüyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımının başrolünde Hülya Avşar'ın yanı sıra Fikret Kuşkan da yer alıyor. Merakla beklenen diziye 4 yeni oyuncu dahil olacak.

LİLİYAR DİZİSİNE 4 OYUNCU DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Proje tasarımını Hasan Burak Kayacı’nın yaptığı diziye son olarak 4 yeni oyuncu daha katıldı. Aleyna Bozok “Merve Aydan” rolünü oynayacak ve başrol karakteri Ali’nin kız kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Koray Kadirağa yeraltı dünyasının karanlık adamı “Soso”yu oynayacak. Eda Şölenci Lilly’nin uzun yıllardır dostu olan Dilan olarak ekranda olacak.

Uğur Çevik ise Merve’ye umutsuzca aşık olan Yiğit’in yakın arkadaşı olan muhafazakâr ve zengin bir ailenin çocuğu olan Samet ile seyircisinin karşısına çıkacak.

LİLİYAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?