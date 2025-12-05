Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hülya Avşar'lı Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu katıldı

Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ı buluşturan Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu dahil oldu. Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan diziye Aleyna Bozok, Uğur Çevik gibi isimler katıldı.

Hülya Avşar'lı Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu katıldı
05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 17:08

yıllar sonra yeni projeyle ekrana dönüyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımının başrolünde Hülya Avşar'ın yanı sıra da yer alıyor. Merakla beklenen diziye 4 yeni oyuncu dahil olacak.

LİLİYAR DİZİSİNE 4 OYUNCU DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Proje tasarımını Hasan Burak Kayacı’nın yaptığı diziye son olarak 4 yeni oyuncu daha katıldı. Aleyna Bozok “Merve Aydan” rolünü oynayacak ve başrol karakteri Ali’nin kız kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Hülya Avşar'lı Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu katıldı

Koray Kadirağa yeraltı dünyasının karanlık adamı “Soso”yu oynayacak. Eda Şölenci Lilly’nin uzun yıllardır dostu olan Dilan olarak ekranda olacak.

Hülya Avşar'lı Liliyar dizisine 4 yeni oyuncu katıldı

Uğur Çevik ise Merve’ye umutsuzca aşık olan Yiğit’in yakın arkadaşı olan muhafazakâr ve zengin bir ailenin çocuğu olan Samet ile seyircisinin karşısına çıkacak.

LİLİYAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • Hülya Avşar (Fazilet),
  • Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu),
  • Levent Ülgen (Faik),
  • Erkan Can (Mürsel Baba),
  • Mine Çayıroğlu (Tülin),
  • Deniz Uğur (Hümeyra),
  • Sarp Bozkurt (Bülent),
  • Lara Aslan (İlyun),
  • Taha Baran Özbek (Yiğit),
  • Türkü Turan (Seray),
  • Selin Işık (Rana),
  • Özlem Başkaya (Şermi),
  • Fatih Doğan (Üveysi)
  • Timur Ölkebaş (Beyazıt)
Güllü’nün son isteği gerçek oluyor! Kibariye stüdyoya girdi
Giray Altınok bir röportaj verdi, kendi emekli buldu! Sektörü bırakacağı haberlerini ti'ye aldı
