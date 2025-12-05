Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) gelecek 15 yılda emeklilik sisteminin yükünü 185 milyar avro artıracak ve emeklilik çağındaki çalışanların vergiden muaf çalışmasına izin verecek tartışmalı emeklilik tasarısını onayladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 16:40

Federal Meclisi (Bundestag)'tan gelecek 15 yılda emeklilik sisteminin yükünü 185 milyar avro artıracak ve emeklilik çağındaki çalışanların vergiden muaf çalışmasına izin verecek tasarı için onay çıktı. Berlin'de Federal Meclis'te 597 milletvekilinin katıldığı oylamada 319 milletvekili "evet", 225'i "hayır" oyu kullanırken 53 milletvekili çekimser kaldı.

Tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Hükümeti oluşturan ve Başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden yaklaşık 18 genç milletvekili emeklilik paketine karşı oy kullanacağını açıklamıştı. Bu milletvekilleri emeklilik seviyelerini güvence altına almak için gerekli olan milyarlarca avroluk harcamaya karşı çıkıyordu.

120 MİLYAR AVROYA MAL OLACAK

Aynı zamanda genç milletvekilleri, hükümetin planlarının koalisyon anlaşmasının ötesine geçtiğini ve sadece gelecek 10 yıl içinde emeklilik katkı payı ödeyenlere 120 milyar avroya mal olacağını açıklamıştı.

Oylamadan önce Hristiyan Birlik partileri içinde haftalarca süren tartışmalar yaşanmıştı. Genç milletvekillerinin söz konusu itirazı Alman hükümetinin dağılmasına yol açma potansiyeli oluşturmuştu.

Tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Ülkede emeklilik sisteminin yeniden düzenlemesi hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) seçim vaatleri arasında bulunuyordu.

Tasarının, gelecek 15 yılda kamu emeklilik sistemine yaklaşık 185 milyar avroya mal olması bekleniyor. Çalışanların işgücünde daha uzun süre kalmasını sağlamak amacıyla, tasarı 67 yaşından sonra çalışanların aylık 2 bin avroya kadar vergiden muaf gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Almanya’nın nüfusu yaşlanırken, bu durum sosyal sigorta sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu tasarıyı eleştirenler, emekli maaşlarının artırılmasının, ülkede nüfusun yaşlanmasından dolayı mali baskı altındaki emeklilik finansal sistemin zora sokacağını savunuyor.

1992’de her emekliye karşılık yaklaşık 2.7 aktif sigortalı (çalışan) bulunurken, şu anda bu sayı 2’den az. 2050’ye kadar, her emekli için sadece 1,3 katkı payı ödeyen kişi olacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Masrafsız, bedelsiz ihtiyaç kredisinde limitler fırladı
İslam Memiş altın için rekor tarihini açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı geçecek
ETİKETLER
#Almanya
#emeklilik sistemi
#emeklilik yaşı
#vergiler
#Kamu Harcamaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.