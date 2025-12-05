Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sunar Mısır Paris’te sahneye çıktı: Fi Europe 2025’te küresel müşterisiyle buluştu

Küresel gıda endüstrisine sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenilir ürünler sağlayan Sunar Mısır, tüm dünyadan gıda alanında inovatif çalışmaların sergilendiği Fi Europe 2025’te görücüye çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sunar Mısır Paris’te sahneye çıktı: Fi Europe 2025’te küresel müşterisiyle buluştu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 16:38

Türkiye’de sektöründe tek merkezine sahip olan Sunar Mısır, tarıma dayalı endüstriyel hammadde üretimine ilişkin öncü çalışmalarını bu yıl Paris’te düzenlenen fuarda tanıtma şansı buldu. Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği ile gıda güvenliği standartlarına tam uyum ve üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek. Bu doğrulta Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik” dedi.

Gıda, ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım’ın grup şirketi Sunar Mısır, gıda sektörünün küresel oyuncularının yenilikçi çalışmalarını sergilediği Fi Europe 2025’e katıldı. 2-4 Aralık 2025 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles’da düzenlenen organizasyonda 135’ten fazla ülkeden profesyonel yer alırken Sunar Mısır, geniş ürün portföyü, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve Ar-Ge kapasitesiyle fuarda yoğun ilgi gördü.

“Doğadan gelen hammaddeleri ileri teknolojiyle dönüştürüyoruz”

Uluslararası fuarlara katılımla hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi hem de yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “Bu tür küresel organizasyonlar sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika pazarları için stratejik öneme sahip ürünlerde görünürlüğümüzü artırıyor ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknik ve ticari çözümlerimizi yüz yüze aktarma imkânı buluyoruz. Sunar Mısır olarak doğadan gelen ürünleri, ileri teknolojiyle dönüştürerek sürdürülebilir ve yüksek kaliteli hammadde haline getiriyoruz. Uzun yıllardır, uluslararası pazarlarda güvenilir bir tedarikçiyiz. Fi Europe gibi dünyanın en büyük fuarlarından birine katılmak, uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimize katkı sağlıyor” diye konuştu.

İthalata bağımlılığı azaltacak üretim hamlesi

Sunar Mısır’ın düşük glisemik indeks, yağ azaltma, şekersiz çözümler sunma, yüksek kalite ve sürdürülebilir üretim gibi avantajlarla üreticilere fonksiyonel fayda sağladığına dikkat çeken Hakan Yüzer, “Şirketimizin teknolojiden ve bilimden beslenen üretim anlayışı; enerji verimliliği, gıda güvenliğine tam uyum ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu vizyonun bir diğer parçası ise ülkemizin ithalata bağımlılığını azaltacak üretim gücünü genişletmek. Bu doğrulta Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen mısırı işleyerek farklı endüstrilerde, çeşitli ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Sunar Mısır olarak hem ulusal hem de küresel arenada önemli bir sorumluluk üstlendik” açıklamasını yaptı.

Sunar Mısır Paris’te sahneye çıktı: Fi Europe 2025’te küresel müşterisiyle buluştu

Ar-Ge odaklı ürün portföyü sergilendi

Fuarda polioller, nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları ve maltodekstrin şuruplarından oluşan geniş ürün portföyünü tanıtan Sunar Mısır’ın bu ürünleri şekerleme, içecek, fırıncılık, sos, hazır gıda ve kaplama uygulamaları gibi pek çok alanda fonksiyonel fayda sağlıyor. İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan toz sorbitolü Türkiye’de üreten tek şirket olan Sunar Mısır’ın, Sunsorb® Sorbitol, Sunsorb® Toz Sorbitol, Maltitaste® Maltitol, SMT Gum Modifiye Nişasta, SM Fdex Dekstrin ve sert şeker uygulamalarına yönelik Maltitaste® Dulce 6040 ürünleri fuarda öne çıktı. Ziyaretçiler, Sunar Mısır’ın hammadde ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerle hazırlanmış son ürün örneklerini tat, doku ve homojenlik açısından inceleme fırsatı buldu.

ETİKETLER
#tarım
#sürdürülebilirlik
#ar-ge
#gıda sektörü
#Sunar Mısır
#Biyoendüstri
#Fi Europe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.