Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları

Süper Lig'in 15. haftasının ilk maçında bugün Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların kendi evinde oynayacağı karşılaşmada Sallai, Singo ve İsmail Jakobs yer almayacak. Taraftarlar tarafından Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SİNGO GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo geçirdiği sakatlıktan dolayı Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor. Singo, Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçıdna sakatlanarak oyundan çıktı. Sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Singo'nun sakatlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

SALLAİ GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Roland Sallai, Galatasaray - Gençlerbirliği maçında doğrudan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Macaristanlı futbolcu 2 maç ceza aldığı için Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor.

Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçı ile birlikte Sallai'nin cezası sona erecek ve tekrardan forma giyebilecek.

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Jakobs'da Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Senegalli futbolcunun sakatlığı henüz sona ermediği için Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor.