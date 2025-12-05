Menü Kapat
Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında Galatasaray bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Samsunspor maçında Sallai, Singo, İsmail Jakobs neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Galatasaray - Samsunspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları
'in 15. haftasının ilk maçında bugün ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların kendi evinde oynayacağı karşılaşmada Sallai, Singo ve İsmail Jakobs yer almayacak. Taraftarlar tarafından Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları

SİNGO GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo geçirdiği sakatlıktan dolayı Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor. Singo, Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçıdna sakatlanarak oyundan çıktı. Sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Singo'nun durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları

SALLAİ GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

, Galatasaray - Gençlerbirliği maçında doğrudan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Macaristanlı futbolcu 2 maç ceza aldığı için Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor.

Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçı ile birlikte Sallai'nin cezası sona erecek ve tekrardan forma giyebilecek.

Sallai, Singo, İsmail Jakobs Galatasaray Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık ve ceza durumları

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Jakobs'da Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Senegalli futbolcunun sakatlığı henüz sona ermediği için Galatasaray - Samsunspor maçında oynamıyor.

