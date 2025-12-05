Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Tahminler peş peşe geldi: Dev bankalardan 2026 için rekor beklentisi

Wall Street’in büyük oyuncuları, ABD borsalarında 2026 sonuna kadar yeni zirvelerin görülebileceğini düşünüyor. S&P 500 için 7.500 puanın üzeri artık ana senaryo.

Tahminler peş peşe geldi: Dev bankalardan 2026 için rekor beklentisi
ABD hisse piyasaları son dönemde zaman zaman sarsılsa da büyük yatırım bankalarının 2026 beklentileri oldukça parlak. Financial Times’ın aktardığı dokuz büyük kurumun tahminlerine göre S&P 500’ün 2026 bitmeden 7.500 puanı aşması bekleniyor. Bu seviye, endeksin bugünkü fiyatlara göre yaklaşık yüzde 10’luk ek bir yükseliş kaydedeceği anlamına geliyor.

Endeks perşembe gününü 6.857 puandan kapatmıştı; ekim ayında ise 6.920 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Eğer tahminler tutarsa, S&P 500 son sekiz yılın yedisini çift haneli yükselişle tamamlamış olacak. Yine de analistler, 2025 başından bu yana gelen yüzde 16,6’lık ralliye bakıldığında, hızın biraz yavaşlayabileceğini de hatırlatıyor.

YAPAY ZEKÂ ENDİŞELERİNE RAĞMEN ALGISI GÜÇLÜ

Wall Street devlerine göre piyasa, yapay zekâ hisselerindeki “balon” tartışmalarına rağmen geçen ay yaşanan sert geri çekilmeyi geride bıraktı. O düşüşün nedeni, yapay zekâ şirketlerinin aşırı değerlenmesine yönelik kaygılardı. Buna karşın yatırımcıların Trump’ın vergi indirimleri ve olası beklentisine tutunması, piyasayı yeniden yukarı taşıdı.

Morgan Stanley analistleri bu tabloyu şöyle özetliyor:

“Yolda bazı engebeler olacaktır ama boğa piyasasının hâlâ sağlam olduğunu düşünüyoruz.”

Banka, S&P 500’ün 2026 sonunda 7.800 puana ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu beklentide Trump’ın “büyük güzel yasa” olarak anılan düzenlemesindeki 129 milyar dolarlık kurumlar vergisi indirimi önemli rol oynuyor. Morgan Stanley’e göre hisse senetleri, “gevşek maliye, parasal koşullar ve düzenlemeler üçlüsü” ile yapay zekâ rüzgârından eşzamanlı destek bulacak.

ABD BORSALARINDA SERT SATIŞIN ARDINDAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Nisan ayında Trump’ın duyurduğu “Kurtuluş Günü” gümrük tarifesi planı, borsalarda birkaç gün içinde yüzde 15’e varan bir düşüşe yol açmıştı. Ancak piyasalar bu sarsıntıyı da atlattı; toparlanmanın lokomotifi yine dev teknoloji hisseleri oldu.

En çarpıcı örnek ise Nvidia. Şirket, nisan ayındaki dip seviyesinden bu yana değerini iki kattan fazla artırarak ekimde 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket ünvanını aldı.

Piyasaların son dönemdeki bir diğer destekçisi ise Fed yetkililerinin daha “güvercin” tonda konuşması. Vadeli işlemlere göre yatırımcılar, gelecek yılın sonuna kadar üç veya dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

DEUTSCHE BANK EN İYİMSER KURUM: “TAHMİNİM BİLE AZ GELEBİLİR”

Büyük bankalar arasında en parlak tabloyu çizen Deutsche Bank oldu. Banka, S&P 500’ün 2026 bitmeden 8.000 puana ulaşacağını düşünüyor.

ABD hisse stratejisti Binky Chadha, özellikle güçlü kurumsal kârların etkisiyle 2026’da getirilerin artacağını söylüyor. Chadha’ya göre bu yıl daha dar bir sektöre sıkışan yükseliş trendi, önümüzdeki dönemde teknoloji dışındaki sektörlere de yayılacak.

Stratejistin sözleri dikkat çekici:

“Herkes tahminimi iyimser buluyor. Ama doğrusu ben yeterince iyimser olmadığından endişeliyim.”

EN TEMKİNLİ TAHMİN BANK OF AMERİCA’DAN

Bank of America ise diğer devlere göre daha kontrollü bir senaryo çiziyor. BofA analistleri, piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini söyleyerek S&P 500 için 2026 sonunda 7.100 puan hedefi veriyor.

Banka, yapay zekâ harcamaları ve veri merkezi yatırımlarının etkisinin şirket kârlarına tam olarak yansımadığını hatırlatıyor. BofA’dan Savita Subramanian’ın yorumu ise “Yatırımcılar şimdilik bir hayali satın alıyor.” Şeklinde.

ETİKETLER
#yapay zeka
#faiz indirimleri
#Boğa Piyasası
#Abd Hisse Piyasaları
#S&p 500
#Trump Ekonomi Politikaları
#Ekonomi
