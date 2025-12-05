Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman oynanacak? Grup aşaması eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak merak edildi. Bugün kura çekiminin gerçekleşmesiyle beraber ZTK FB BJK maçının oynanacağı tarih de dikkat çekti.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman oynanacak? Grup aşaması eşleşmeleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
15:30
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
15:30

'nda grup aşamaları sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği kura çekimi sonuçları duyurulurken maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın eşleştiği aşama için bekleyiş devam ediyor. Grup maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Buna göre karşılaşma üç gün içerisinden birinde oynanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman oynanacak? Grup aşaması eşleşmeleri belli oldu

ZTK FB BJK MAÇI NE ZAMAN?

Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa , ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı. ZTK'da grup maçları ise 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. FB BJK maçı ise 3 gün arasından birinde oynanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#ztk
#Fenerbahçe
#Aktüel
TGRT Haber
