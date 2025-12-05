Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman oynanacak? Grup aşaması eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları kura çekimi sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği ZTK kura çekimi sonuçları duyurulurken Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın eşleştiği aşama için bekleyiş devam ediyor. Grup maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Buna göre karşılaşma üç gün içerisinden birinde oynanacak.

Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı. ZTK'da grup maçları ise 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. FB BJK maçı ise 3 gün arasından birinde oynanacak.