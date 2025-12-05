Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Kategoriler
Meteoroloji'nin ve AFAD'ın Turuncu kod uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle Bodrum-Turgutreis ve Gümbet hattında hayatı felce uğrattı.
Mazgallar tıkanınca su seviyesi hızla yükseldi. Vatandaşlar sokaklarda yürüyemez hale geldi, araçlar yolun ortasında savruldu.
Suyu yararak ilerlemeye çalışan sürücüler, sele teslim olmamak için büyük mücadele verdi.
Belediye ekipleri taşan mazgalları açmak için seferber olurken, çekiciler selde mahsur kalan araçları yol kenarına almaya çalıştı.
Jandarma trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ancak kuyruklar göz alabildiğine uzadı. İlçede sağanak yağış aralıklarla sürüyor, yeni baskınlara karşı ekipler alarmda.