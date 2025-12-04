Düğün günü 'Benden daha güzel oldu' diyerek yeğenini öldürdü! Üstelik ilk cinayeti değildi

Hindistan'da korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. Bir teyze, yeğenini ''Benden daha güzeldi'' diyerek öldürdüğünü itiraf etti. Poonam, yeğeni Vidhi'yi daha önce yüzüne sıcak su dökerek yakmıştı son saldırısında ise öldürdü. Bir düğün günü 6 yaşındaki Vidhi bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramaya başladı ve düğün alanına yakın bir depoda su dolu küvetin içinde bulundu. Vidhi acil olarak hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

4 SENEDE 4 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Teyze Poonam cinayeti itiraf etti ve düğün için en güzel kıyafetlerini giymiş 6 yaşındaki Vidhi'nin kendisinden daha güzel olduğu için öldürdüğünü söyledi. Poonam, son 4 senede 4 çocuğu öldürdüğünü de kabul etti. Bu ölümler, Poonam’ın itirafına kadar kazayla gerçekleşmiş olarak biliniyordu. Çocuklardan biri ise Poonam'ın kendi oğluydu.

KIZ ÇOCUKLARINI 'DAHA GÜZEL' DİYE ÖLDÜRDÜ

Poonam, diğer kız çocuklarını da kendisinden 'daha güzel' olduğu için öldürdüğünü söyledi fakat oğlunu neden öldürdüğü bilinmiyor. Poonam'ın oğlu dışındaki ilk cinayeti 2023 yılında görümcesinin dokuz yaşındaki çocuğu İshika'ydı. Üçüncüsü ise yine polislerin inandığı üzere sekiz yaşındaki Jia'ydı çünkü o daha 'güzeldi'. Dördüncüsü Vidhi'ydi.

''GÜZELLİK KOMPLEKSİ VARDI''

Vidhi'nin babası, Poonam'ın idam cezasına çarptırılmasını talep etti. Acılı baba, NDTV'ye yaptığı açıklaması sırasında, ''Onun hakkında şüphelerim vardı... Ama ailem her zaman fikirlerime karşı çıktı. Poonam'ın bir güzellik kompleksi vardı ve kıskançlığı yüzünden kızımı öldürdü. Ölüm cezası verilmeli. Eğer yakalanmasaydı, kaç çocuğun öleceğini bilmiyoruz. Şimdi, fırsat bulsa oğluma da saldırabilir'' dedi.