TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Metroda dehşet: Uyuyan yolcuyu ateşe verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Penn Metro İstasyonu'ndan trene binen bir kişi, uyuyarak seyahat eden bir kişiyi ateşe verdi.

AA
04.12.2025
04.12.2025
ABD'nin şehrinde yine bir metro olayı yaşandı. Sabaha karşı 03.05 civarında bir kişi, Penn Metro İstasyonu'na geldi. Kimliği belirsiz kişi, 3 numaralı metro hattına yöneldi ve trene bindi.

Metroda dehşet: Uyuyan yolcuyu ateşe verdi

PANTOLONUNU ATEŞE VERDİ

Trene binmesinin ardından uyur halde seyahat eden 56 yaşındaki bir yolcuyu hedef alan kişi, yolcunun pantolonunu ateşe verdi. Fail daha sonra vagondan inerek yaya olarak kaçarken, kurbanın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Metroda dehşet: Uyuyan yolcuyu ateşe verdi

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

New York Polis Departmanı (NYPD) olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. NYPD, sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayarak vatandaşlardan şüphelinin bulunması için yardım istedi.

