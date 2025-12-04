Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ruhsat krizi yaşayan AVM için yeni karar

Samsun’da ruhsatı mahkeme kararıyla iptal edilen CityMall AVM’de bugün yapılması planlanan mühürleme işlemleri, Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla askıya alındı.

IHA
04.12.2025
04.12.2025
Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi, süreci sonrası AVM ve içindeki yaklaşık 20 işletme için "4 Aralık 2025 tarihinde mühürleme" tebligatı göndermişti. Bunun üzerine AVM yönetimi, söz konusu işlemlerin durdurulması için Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, belediyelerden yapı ruhsatı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin tüm belgeleri talep ederek savunma isteyip, süreç sonuçlanıncaya kadar kapatma-mühürleme işlemlerinin durdurulmasına hükmetti. Bölge İdare Mahkemesi ise bir mağaza için verilen yürütmeyi durdurma kararını genişleterek tüm AVM genelinde uygulanmasına karar verdi.

3. İdare Mahkemesi hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Atakum Belediyesi'nin kapatma ve mühürleme yönündeki kararlarını bozarak, oy birliği ile City Mall AVM için açılan yürütmeyi durdurma davasına ilişkin aldığı kararda, "Yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu CityMall Alışveriş Merkezi’nin ve işyerinin 4 Aralık 2025 tarihinde mühürlenerek kapatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16/5 maddesi uyarınca, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı nüshasının idarenin savunması ile birlikte Mahkeme Başkanlığı’na gönderilmesinin zorunlu olduğunun, ara kararının süresi içinde yerine getirilmesi gerektiğinin, aksi halde dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceği gibi bu durumun ilgililer açısından idari, cezai ve hukuki sorumluluk doğurabileceğinin davalı idareye bildirilmesine; aynı Kanun'un 27/5 maddesi gereğince savunma ve ara karara cevap verebilmesi için davalı idareye 30 gün süre verilmesine; kararın taraflara tebliğine oy birliğiyle karar verildi."

Bunun üzerine yaklaşık 800 kişinin çalıştığı AVM ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi de karar alarak tek mağazanın talebini genel karara dönüştürüp tüm dükkânlar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Süreçle ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Daha önceden gönderilen tebligat neticesinde bugün dükkânların mühürlenme işlemi vardı. Ancak bir mağazanın açtığı davaya mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı genel karar kabul ederek tüm mağazalardaki mühürleme işlemine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece mühürleme iptal edildi" dedi.

CityMall AVM'de bugüne kadar olan süreçte Atakum Belediyesi iş yeri açma ruhsatlarını düzenlemiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararı doğrultusunda AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine ilçe belediyesi de işletmelere verdiği ruhsatları iptal etmişti. Sonrasında AVM'deki tüm iş yerlerine tebligat gönderilmişti.

