Romanya'da feci kaza! Kavşağa çarpıp iki aracın üzerinden uçtu

Romanya'nın Oradea şehrinde hızla ilerleyen bir araç, kavşağa çarparak havalandı. Karşı şeritten giren araç, 2 aracın üzerinden uçup akaryakıt istasyonunun girişine düştü.
O anlar kameraya saniye saniye yansırken, 55 yaşındaki sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Yerel medya, sürücünün sağlık sorunu yaşadığını, daha sonra aracın kontrolünü kaybettiğini aktardı.