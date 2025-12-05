Benzin istasyonuna baltalı saldırı! Alevler bir anda her yere yayıldı

İngiltere'de yer alan Hampshire bölgesindeki bir benzin istasyonuna baltalı saldırı gerçekleştirildi. Kaydedilen görüntüler bir anda ülke gündeminde büyük ses getirdi.

ITV News'ün haberine göre, benzin istasyonuna şahsi aracıyla gelen bir şahsın elindeki baltayla etrafa dehşet saçtığı bildirildi. Baltayla araç ve pompaya saldırdığı görüntlüler ortaya çıkarken, saldırı sonrasında alevler kısa sürede her yere yayıldı.

BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ

2 araç ve pompanın alev alev yandığını gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri daha büyük bir facia yaşanmadan yangını kontrol altına alırken, polis elinde balta bulunan saldırganı kıskıvrak yakaladı.