ABD'deki kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın özel haberinde, saldırı anı anbean görüntülenirken, fotoğraf ve videolarda ABD'nin eski başkanı Joe Biden döneminde ABD'ye giriş yapan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın Ulusal Muhafız askerlerine saldırdığı görülüyor.
Saldırganın elinde bir tabanca ile koştuğu görülürken, Ulusal Muhafız askeri de olay yerinden uzaklaşarak duruma müdahale etmeye çalışıyor.