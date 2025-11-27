Görenlerin kalbine indirdi! Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Kategoriler
Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasına takılarak yolculuk yapan çocuk adeta görenlerin kalbine indirdi! Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, çocuğun hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.