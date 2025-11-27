Kuyumcuların kavgası medyan muharebesine döndü! Olayı duyan koştu

Kategoriler
Mardin Kızıltepe'de kuyumcular arasında çıkan sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı duyan bütün herkesin geldiği bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havaya ateş açmasıyla ayrılan taraflardan 35 yaşındaki Şirin D., 25 yaşındaki Diyar A., 51 yaşındaki Abdurrahman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.