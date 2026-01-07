Aydın'da korkunç olay! Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı

Kategoriler
Efeler ilçesininUmurlu Mahallesi’nde bir şahıs, önce garajda park halinde olan arabasını ateşe verdi.
Daha sonra evini de ateşe veren şahıs, silahla kafasına sıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.