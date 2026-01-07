Menü Kapat
13°
Aydın'da korkunç olay! Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs iddiaya göre evi ve arabasını yakıp silahla kafasına sıktı. İşte detaylar...

Aydın'da korkunç olay! Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 13:25

Efeler ilçesininUmurlu Mahallesi’nde bir şahıs, önce garajda park halinde olan arabasını ateşe verdi.

Aydın'da korkunç olay! Evi ve arabasını yakıp kafasına sıktı

EVİ VE ARABASINI ATEŞE VERDİ SONRA KAFASINA SIKTI

Daha sonra evini de ateşe veren şahıs, silahla kafasına sıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

