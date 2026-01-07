Altın bozduranlar dikkat! Şirin Sarı'dan 7500 lira uyarısı geldi

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela, son dönemde yeniden gündemde olsa da bunun petrol fiyatlarına güçlü bir yansıması henüz görülmüş değil. Sarı, bu duruma dikkat çekerek "Goldman Sachs, Venezuela’nın petrol üretiminin uzun vadede artabileceğini söylüyor. Reuters da petrol fiyatları için 2026 tahminini güncelledi. Ancak şu aşamada fiyatlarda çok sert bir tepki yok" dedi.

