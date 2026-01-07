Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın bozduranlar dikkat! Şirin Sarı'dan 7500 lira uyarısı geldi

Ocak 07, 2026 12:52
1
petrol fiyatları


Altın fiyatları arasında makas farkı açılıyor. Petrol yeniden dünyanın gündeminde. Peki 2026 yılının ilk aylarında piyasaları neler bekliyor? Ekonomist Şirin Sarı, katıldığı bir televizyon programında yatırımcılar için çok önemli uyarılarda bulundu ve rakam verdi.

2
Dünyanın en büyük petrol rezervi

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela, son dönemde yeniden gündemde olsa da bunun petrol fiyatlarına güçlü bir yansıması henüz görülmüş değil. Sarı, bu duruma dikkat çekerek "Goldman Sachs, Venezuela’nın petrol üretiminin uzun vadede artabileceğini söylüyor. Reuters da petrol fiyatları için 2026 tahminini güncelledi. Ancak şu aşamada fiyatlarda çok sert bir tepki yok" dedi.
 

3
petrol fiyatları

OPEC’in piyasa üzerindeki etkisinin zayıfladığına dikkat çeken Sarı, arz tarafındaki kısıtlamaların bu yılın başında kaldırılmasının fiyatları aşağı çektiğini vurguladı.
 

4
dolar

Sarı, "Uzun süre petrolü 70–80 dolar bandında, hatta bir dönem 80–90 dolar aralığında izledik. Şimdi ise 60–70 bandındayız, hatta 60–65 bandı daha belirgin. Brent zaman zaman 60 doların altına inerken, WTI cephesinde de 60’ın altı görüldü" dedi.
 

5
petrol fiyatları

Asıl kritik başlığın ise petrolün dolar dışı varlıklarla satılmaya başlanması olduğunu vurgulayan Sarı, "Venezuela ve İran petrol satışlarını dolar yerine altın ya da yerel para birimleriyle yapmaya başladı. Bu durum ‘petrodolar’ sistemini yeniden tartışmaya açtı" diyerek durumu özetledi.

 

6
petrol geliri

Venezuela’nın günlük petrol gelirinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu hatırlatan Sarı, ABD’nin 38,5 trilyon dolarlık borcunun günlük faizinin 3,5 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek "Bu yüzden Venezuela operasyonunun tek nedeni petrol değil. Asıl mesele doların küresel gücünün sorgulanması ve bu gücün yeniden tesis edilme çabası" dedi
 

7
ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT

Hafta sonu yaşanan jeopolitik gelişmelerin piyasaları tedirgin ettiğini belirten Sarı, buna rağmen altın ve gümüşte sert tepkiler görülmediğini ifade ederek "Piyasalar hafta sonuna denk gelmesi sayesinde bu gelişmeleri bir miktar sindirdi" dedi.
 

8
ALTIN VE GÜMÜŞ

Fed politikalarına ilişkin beklentilere de değinen Sarı, Mayıs sonrası Fed Başkanı değişimiyle birlikte 50–60 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlandığını, ancak yatırımcının temkinli kaldığını ifade ederek "2007–2008 döneminde de ‘resesyon yok’ deniyordu. Yatırımcı buna inanmıyor" diyerek bunun altın fiyatlamalarından net şekilde görüldüğünü ifade etti.
 

9
GRAM ALTIN 7500 LİRA OLACAK

GRAM ALTIN 7500 LİRA OLACAK

"Merkez bankalarının faiz indirimleri ve jeopolitik riskler bu iki metali yukarı taşıyor. Altın tarafında artık 4.800–4.900, hatta kademeli olarak 5.000 dolar seviyeleri konuşuluyor" diyen Sarı bu senaryoda Türkiye’de gram altının 7.000–7.500 TL bandına yönelmesinin mümkün olduğunu vurguladı.
 

10
GÜMÜŞ PİYASASI

Gümüş piyasasında vadeli kontratlar ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten Sarı, "Vadeli kontratlarda 78 dolar görülürken, Japonya’da 130 dolar, Çin’de 80–110 dolar, Dubai’de 110 dolar seviyeleri konuşuluyor. Yüzde 50 ila yüzde 100 arasında farklar var ve arbitrajla kapanmıyor" dedi.
 

11
Altın–gümüş rasyosu

Altın–gümüş rasyosuna da değinen Sarı, "2011 seviyelerine ulaşmak için para arzı–gümüş rasyosunda hâlâ yüzde 100 potansiyel var. Sert düşüşler olabilir ama 50 doların üzerinde kalındığı sürece uzun vadede 200–250 dolarlar teorik olarak mümkün" diyerek gümüş yatırımcılarını bilgilendirdi.
 

12
ALTIN BOZDURANLARA UYARI

ALTIN BOZDURANLARA UYARI

"Türkiye’de altın bozdurup gümüşe geçen çok kişi var. Portföy çeşitlendirmek önemli ama tüm varlığı gümüşe yönlendirmek riskli" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

13
DEĞERLİ METALLERE DÜZELTME RİSKİ

DEĞERLİ METALLERE DÜZELTME RİSKİ

2026’ya Venezuela gündemiyle girilirken yalnızca altın ve gümüşün değil; platin, paladyum, bakır, çinko ve nikelin de öne çıktığını belirten Sarı, aynı anda hem değerli hem de sanayi metallerinin yükselmesine dikkat çeken Sarı, "Büyüme sorunlarının olduğu bir ortamda hem altın, hem gümüş hem de bakır yükseliyorsa bu, metal piyasasında bir düzeltme riskine işaret eder" dedi.
 

14
altın bakır

Bu nedenle Şubat sonrası, özellikle Mart–Nisan döneminin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

 

15
ALTINDA FİYAT FARKI ENDİŞESİ

ALTINDA FİYAT FARKI ENDİŞESİ

"Altın fiyatlarının hızla yükselmesi ve Türkiye ile yurtdışı fiyat farkının yeniden açılması ciddi endişe yaratıyor. Son günlerde bu fark 5.000 doların üzerine çıktı" diyen Sarı, işlenmiş altın ithalatındaki verginin kaldırılmasının piyasayı bir miktar rahatlatabileceğini söyledi ve asıl çözümün kotanın kaldırılması olduğunu ifade etti.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.