BES devlet katkısı düştü mü? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre BES devlet katkısında düşüş yaşandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren karar yayımlandı.

BES DEVLET KATKISI DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA?

Bireysel emeklilik hesabına yapılan Türk lirası ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.

BES DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ İNDİ?

BES'in 22 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline geldiği ifade edilen açıklamada, gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğüne yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu büyüklüklerin, BES'in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığı, derinleşmiş, kalıcı, güçlü bir tasarruf ve yatırım ekosistemine dönüştüğünün ortaya koyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir." denildi.