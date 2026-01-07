Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

BES devlet katkısı düştü mü? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre BES devlet katkısında yeni karar alındı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu. Vatandaşlar ise BES devlet katkısı düştü mü araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BES devlet katkısı düştü mü? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 12:35

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre BES devlet katkısında düşüş yaşandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren karar yayımlandı.

BES DEVLET KATKISI DÜŞTÜ MÜ SON DAKİKA?

Bireysel emeklilik hesabına yapılan Türk lirası ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.

BES devlet katkısı düştü mü? Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

BES DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ İNDİ?

BES'in 22 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline geldiği ifade edilen açıklamada, gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğüne yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu büyüklüklerin, BES'in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığı, derinleşmiş, kalıcı, güçlü bir tasarruf ve yatırım ekosistemine dönüştüğünün ortaya koyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hala oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir." denildi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.