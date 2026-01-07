60 yıllık isim tartışması! Köylüler bir türlü kabul etmedi: Yıllar sonra köyün yeni ismi belli oldu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünün 60 yıllık isim bilmecesi çözüldü. 1960’lı yılların sonlarında yapılan yerleşim yeri isim değişiklikleri kapsamında, "Sülye Bala" olan köyün ismi "Günlüce" olarak değiştirildi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen köy halkı bir türli yeniş ismi benimseyemedi. 60 yıl sonra ise köylünün istediği oldu.

ESKİ ADINA GERİ KAVUŞTU

Köy halkının talebini öncelikli gündemi haline getiren Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, tarihi ismin geri alınması için resmî süreci başlattı. Köy sakinlerinden toplanan imzalar ve hazırlanan gerekçeli raporlarla birlikte İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. Muhtar İnan’ın Ankara ve Kütahya hattında yürüttüğü yoğun temaslar sürecin olumlu sonuçlanmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından köylülerin talebi haklı bulunarak isim değişikliği resmen onaylandı. Alınan kararla birlikte köyün adı yeniden "Sülye" olarak tescil edildi.

Kararı büyük bir sevinçle karşılayan köy sakinleri, "Bizim için burası her zaman Sülye’ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük. Muhtarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.