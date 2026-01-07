Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

Altın piyasasında sahtecilik ve kayıt dışı işlemlerle mücadele amacıyla yeni uygulama devreye alınıyor. Nisan ayından itibaren kuyumcularda çanta dolusu para dönemi bitecek. Yeni sistemle nakit parayla altın alışverişi mümkün olmayacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a konu hakkında merak edilenleri anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında devreye sokulması planlanan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sistemi ile nakit ödeme ile alışveriş dönemi sona erecek. Kuyumcular ödemeleri yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirecek.

Uygulamayla birlikte Türkiye’de satışa sunulan tüm altın çeşitleri bandrol ve sertifika taşıyacak. Bu gelişmenin altın piyasası açısından çok olumlu sonuçları olacağını ifade eden Nasri Amcalar, vatandaşın güven sorununun bu şekilde çözüleceğini söyledi.

Bu sistemle birlikte kayıt dışı ve sahteciliğin önüne geçileceğini belirten Amcalar, alınan ürünlerin faturalı olacağını ve kredi kartı ya da İBAN'la yapılan tüm ödemelerin takip edilebilir olacağını açıkladı.

NİSAN AYINDA BİR DEVİR KAPANIYOR

Nisan ayı içerisinde uygulamanın yürürlüğe gireceğini söyleyen Amcalar, uygulamanın hem vatandaşı hem de kuyumcuyu koruyacağını belirtti. Yeni uygulamanın altın satışlarının miktarı üzerinde bir fark oluşturacağını beklemediğini vurgulayan Amcalar, sektörün uzun zamandır bu gibi gelişmelere ihtiyacı olduğunun altını çizerek bu uygulamayla birlikte kimlik belgesi olmayan altın satışının yapılamayacağını ve tüm ticaretin resmileşmesiyle kara para aklama olaylarının da önüne geçilebileceğini açıkladı.

DAPRHANE'DEN 30 BİN LİRA SINIRI

Darphane'den yapılan açıklamaya göre nakit ödeme sınırı olan 30 bin liraya kadar altın alışverişi nakit şekilde gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sınırın üzerinde işlemlerde bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit parayla alışveriş yapabilecek.