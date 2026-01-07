Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

Altın yatırımcıları ve düzenli altın alışverişi yapan kişileri çok yakından ilgilendiren uygulama başlıyor. Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sisteminin önümüzdeki aylarda devreye girmesi bekleniyor. Peki bu sistem altın fiyatlarını ve alışverişleri etkileyecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a detayları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 13:14

Altın piyasasında sahtecilik ve kayıt dışı işlemlerle mücadele amacıyla yeni uygulama devreye alınıyor. Nisan ayından itibaren kuyumcularda çanta dolusu para dönemi bitecek. Yeni sistemle nakit parayla altın alışverişi mümkün olmayacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a konu hakkında merak edilenleri anlattı.

Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında devreye sokulması planlanan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sistemi ile nakit ödeme ile alışveriş dönemi sona erecek. Kuyumcular ödemeleri yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirecek.

Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

Uygulamayla birlikte Türkiye’de satışa sunulan tüm altın çeşitleri bandrol ve sertifika taşıyacak. Bu gelişmenin altın piyasası açısından çok olumlu sonuçları olacağını ifade eden Nasri Amcalar, vatandaşın güven sorununun bu şekilde çözüleceğini söyledi.

Bu sistemle birlikte kayıt dışı ve sahteciliğin önüne geçileceğini belirten Amcalar, alınan ürünlerin faturalı olacağını ve kredi kartı ya da İBAN'la yapılan tüm ödemelerin takip edilebilir olacağını açıkladı.

Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

NİSAN AYINDA BİR DEVİR KAPANIYOR

Nisan ayı içerisinde uygulamanın yürürlüğe gireceğini söyleyen Amcalar, uygulamanın hem vatandaşı hem de kuyumcuyu koruyacağını belirtti. Yeni uygulamanın altın satışlarının miktarı üzerinde bir fark oluşturacağını beklemediğini vurgulayan Amcalar, sektörün uzun zamandır bu gibi gelişmelere ihtiyacı olduğunun altını çizerek bu uygulamayla birlikte kimlik belgesi olmayan altın satışının yapılamayacağını ve tüm ticaretin resmileşmesiyle kara para aklama olaylarının da önüne geçilebileceğini açıkladı.

Altın alışverişinde nakit dönemi kapanıyor: Nasri Amcalar Kıymetli Metal Takip Sistemi hakkında tüketiciye bilgi verdi

DAPRHANE'DEN 30 BİN LİRA SINIRI

Darphane'den yapılan açıklamaya göre nakit ödeme sınırı olan 30 bin liraya kadar altın alışverişi nakit şekilde gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sınırın üzerinde işlemlerde bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit parayla alışveriş yapabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaşı için büyük kayıp! İsa Karakaş en kritik tarihi açıkladı
Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.