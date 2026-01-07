Emekli maaşı için büyük kayıp! İsa Karakaş en kritik tarihi açıkladı

Kategoriler
Sosyal Sigorta tekniğinin temel direği olan "çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesi, son yıllarda yerini "doğru tarihte dilekçe verenin kazandığı bir sistem olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarında "adalet" için tek yol 2000 sonrası intibak olduğunu söyledi.
Özellikle son 5-6 yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların, emekli adaylarını tam bir belirsizliğe ittiğini söyleyen Karakaş, 2022 yılında emekli olmayıp 2023 yılında emekli olanlar, 2022 yılında emekli olanlara göre daha az maaşla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Karakaş, "31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi veren bir işçi ile 1 Ocak 2025 tarihinde veren mesai arkadaşı arasında, sırf o bir günlük fark nedeniyle %30’lara varan maaş farkı oluşmuştu" dedi.
Maaşların düşeceğini gören binlerce tecrübeli kalifiye çalışanın, daha fazla kayıp yaşamamak için sistemden kaçtığını vurgulayan Karakaş, "Yani mevcut sistem, tecrübeli iş gücünü erken emekliliğe zorlayarak hem ekonomiyi hem de SGK’nın aktüeryal dengesini çift taraflı bir zarara uğratıyor" dedi.
2000 yılı öncesi intibak yasasının SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmını kapsadığının altını çizen Karakaş, "Yapılan intibak sonucu artışlar o dönem itibarıyla 1 TL’den başlayıp, 342 TL’ye kadar çıkmaktadır. En yüksek artış miktarı oransal olarak %22,3’e tekabül etmiştir. Hükûmet 2013 yılında intibak düzenlemesini yaparken zaten 2000 sonrası için intibak yapılacağı vaadinde bulunmuştur" dedi.
2000 yılı sonrasında emekli olanlar için yıllardır bekletilen "intibak" meselesinin artık zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş, " yapılacak yeni bir düzenleme, geçmişte olduğu gibi sadece 2,5 milyon kişiyle sınırlı kalmamalıdır. Memur emeklileri de dâhil olmak üzere 16 milyonu aşkın tüm emeklileri kapsayan "essahlı" bir intibak mecburi hâle gelmiştir" dedi.