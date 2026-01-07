Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli maaşı için büyük kayıp! İsa Karakaş en kritik tarihi açıkladı

Ocak 07, 2026 10:12
1
isa karakaş emekli

Sosyal Sigorta tekniğinin temel direği olan "çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesi, son yıllarda yerini "doğru tarihte dilekçe verenin kazandığı bir sistem olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarında "adalet" için tek yol 2000 sonrası intibak olduğunu söyledi.
 

2
emekli

Özellikle son 5-6 yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların, emekli adaylarını tam bir belirsizliğe ittiğini söyleyen Karakaş, 2022 yılında emekli olmayıp 2023 yılında emekli olanlar, 2022 yılında emekli olanlara göre daha az maaşla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
 

3
emeklilik tarihi

Karakaş, "31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi veren bir işçi ile 1 Ocak 2025 tarihinde veren mesai arkadaşı arasında, sırf o bir günlük fark nedeniyle %30’lara varan maaş farkı oluşmuştu" dedi.
 

4
emekli

EMEKLİ SİSTEMDEN KAÇIYOR

Maaşların düşeceğini gören binlerce tecrübeli kalifiye çalışanın, daha fazla kayıp yaşamamak için sistemden kaçtığını vurgulayan Karakaş, "Yani mevcut sistem, tecrübeli iş gücünü erken emekliliğe zorlayarak hem ekonomiyi hem de SGK’nın aktüeryal dengesini çift taraflı bir zarara uğratıyor" dedi.
 

5
intibak yasası

İNTİBAK YASASI ŞART

2000 yılı öncesi intibak yasasının SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmını kapsadığının altını çizen Karakaş, "Yapılan intibak sonucu artışlar o dönem itibarıyla 1 TL’den başlayıp, 342 TL’ye kadar çıkmaktadır. En yüksek artış miktarı oransal olarak %22,3’e tekabül etmiştir. Hükûmet 2013 yılında intibak düzenlemesini yaparken zaten 2000 sonrası için intibak yapılacağı vaadinde bulunmuştur" dedi. 
 

6
intibak emekli

2000 yılı sonrasında emekli olanlar için yıllardır bekletilen "intibak" meselesinin artık zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş, " yapılacak yeni bir düzenleme, geçmişte olduğu gibi sadece 2,5 milyon kişiyle sınırlı kalmamalıdır. Memur emeklileri de dâhil olmak üzere 16 milyonu aşkın tüm emeklileri kapsayan "essahlı" bir intibak mecburi hâle gelmiştir" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.