Altın piyasasını sarsacak keşif! Son 70 yılın en büyük rezervi: Ons değeri ortaya çıktı

Birden fazla açık ocağı işleten bir maden kompleksi erişim yollarına, atık depolama alanlarına ve işleme tesislerine ihtiyaç duyar. Bu sebeple altın işleme sürecinde büyük miktarda su ve potansiyel olarak tehlikeli reaktifler kullanıldığı için, yakındaki akarsuların ve yer altı sularının korunmasına öncelik veriliyor.