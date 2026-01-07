Altın piyasasını sarsacak keşif! Son 70 yılın en büyük rezervi: Ons değeri ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın piyasasını sarsacak son yılların en büyük maden keşfinin değeri ortaya çıktı. Fildişi Sahili’nde ulaşılan yeni altın yatakları dünyanın en büyük rezervleri arasına girdi. Altının ons değeri belli oldu ve keşif çalışmaları için plan hazırlandı. İşte detaylar...
Altın piyasasını hareketlendirecek son yılların en büyük keşfi açıklandı. Fildişi Sahili'nin kuzeydoğusunda yapılan yeni bir altın keşfinden detaylar ortaya çıktı.
Doropo kasabasında yüzyılın en büyük altın madeninden yeni bulgulara ulaşıldı. Potansiyel üretim kapasitesi 100 tonu aşan altın yatakları küresel maden piyasalarında büyük yankı uyandırdı.
Maden araştırma çalışması Rennes Üniversitesi'nde görev yapan yerbilimci Ziandjêdé Hervé Siagné liderliğinde yürütülmüştü. Fildişi Sahili'nin kuzeyinde gizli olan altın içeren yapıları belirlemek için havadan ölçümler ve uydu görüntüleri kullanıldı.
Resolute Mining, Doropo madeninin inşaatına 2026 yılının başlarında başlamayı planlıyor ve üretime geçilmeden önce inşaatın yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. Proje yaklaşık 300 milyar CFA frangı, yani yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım içeriyor.
ONS DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI
Maden tam kapasiteye ulaştığında yılda 200.000 onsun üzerinde altın üretilmesi hedefleniyor. Yataklar yaklaşık 3.2 milyon troy (ölçü, ağırlık) ons değerinde.
Doropo, Koné ve Tanda gibi büyük projelerle aynı ligde yer alıyor. Her biri 100 tonun üzerinde rezerv barındıran bu sahalar, Batı Afrika’yı küresel altın haritasında üst sıralara taşıyor.
BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Ülkede altın üretimi 2015'te 24 ton seviyesindeyken 2023'te 51 tona yükseldi. Fildişi Sahili'nin toplam potansiyelini yaklaşık 600 ton olduğu hesaplandı. Doropo madeninin doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye iş sağlaması bekleniyor.
Birden fazla açık ocağı işleten bir maden kompleksi erişim yollarına, atık depolama alanlarına ve işleme tesislerine ihtiyaç duyar. Bu sebeple altın işleme sürecinde büyük miktarda su ve potansiyel olarak tehlikeli reaktifler kullanıldığı için, yakındaki akarsuların ve yer altı sularının korunmasına öncelik veriliyor.
ÇALIŞMA PLANI HAZIR
Doropo çevresindeki topluluklar, kirlilik veya arazi anlaşmazlıkları ortaya çıktığında erken müdahale edebilmek için izleme komiteleri ve net şikayet kanalları kurulması yönünde baskı yapıyor.
Resolute Mining'den Chris Eger "Doropo, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir maden olacak. Madenin yaklaşık 4,4 milyon ons altın içerdiği tahmin ediliyor." dedi.
Earth.com'da yer alan detaylarda keşif ekipleri, özellikle jeofizik verilerin tanımlanmış cevher bölgelerine benzeyen gömülü yapılara işaret ettiği yerlerde, arazideki hedefleri test ediyor.