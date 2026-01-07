Menü Kapat
13°
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık bir haftadır devam eden elektrik kesintileri bölge halkını soğuk kış günlerinde çaresiz bıraktı. Binlerce kişi, Avrupa'nın göbeğinde kendi kendine yetmeye çalışıyor. Mağdurlar, yaşadıkları zorlukları bir bir anlattılar.

Berlin’de Lichterfelde Elektrik Santrali’ne giden elektrik kablolarına 3 Ocak’ta düzenlenen saldırı sonucu, kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane ve 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı.

Elektrik kesintisinden etkilenen bölgede bu sabah itibarıyla hala 19 bin 900 hane ve 850 işletmeye elektrik sağlanamadı. Böylelikle bölgede yaşayan binlerce kişi, dördüncü geceyi de elektriksiz şekilde, soğukta geçirdi. Başta hastaneler ve yaşlı bakım yurtları olmak üzere, bölgenin bazı kesimlerine elektrik verilmeye başlandı.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

''BÜYÜK ÇAPLI ACİL DURUM''

"Büyük çaplı acil durum" ilan eden Berlin eyalet yönetimine destek vermek için Kuzey-Ren Vestflaya eyaletinden itfaiye ekipleri ve jeneratörler getirildi. Berlin elektrik tedarik şirketi, yeniden elektrik sağlanan müşterilerden elektrik tüketimini asgari düzeyde tutmalarını isteyerek çamaşır makineleri ve kurutucuların bir süre kullanılmaması ve elektrikli araçların şarj edilmemesi yönünde duyuru yaptı.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

''BU DURUM ÇOK ZOR''

Berlin’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenenler, yaşadıkları zorlukları anlattı. Zehlendorf semtinde yaşayan Bernd Christmann, elektrik kesintisinden dolayı çoğunlukla arkadaşların yanında kaldığını belirterek “Geceleri gaz brülörü ve benzeri şeylerle idare ettik, çay demledik vesaire. Bu (durum), çok zor.” dedi.

Elektriğin yeniden sağlandığı bölgede bulunan evine doğru gittiğini ifade eden Christmann “(Şimdi evde) Elektriğimiz olduğunu varsayıyorum.” diye konuştu.
Bernd Christmann, bugün iyi hislerle evine gittiğini belirtti.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

Dört gün boyunca, yaşadığı bölgeye elektriğin sağlanmamasını değerlendiren Christmann “Alışılmadık bir durumdu çünkü böyle bir şey beklemiyorsunuz ve kısmen sınırlarınıza ulaşıyorsunuz. Ancak sakin ve soğukkanlı kalınmalı, o zaman başarılıyor.” ifadelerini kullandı.

Chrismann, bu gibi durumlar için bundan sonra bazı şeyleri evlerde bulundurmak gerektiğini vurgulayarak “Gaz brülörü, bir arkadaşımın garajındaydı, bundan şimdi eve alacağım.” dedi.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

''EL FENERLERİ ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ''

Latin Amerika kökenli Natalie de elektrik kesintisinden etkilendiğini belirterek “Artık bir acil durum jeneratörüne bağlıyız ancak bunun sürekliliği yok. Az önce elektrik kesintisi olduğuna dair bilgi aldım, şimdi ise elektrikler geri geldi.” ifadelerini kullandı. Elektrik kesintisi sırasında gündüzleri dışarıda, ailesinin yanında Steglitz semtinde olduğunu, akşamları ise eve dönüp uyuduklarını anlatan Natalie, “Sonra bir jeneratör aldık ve dünden beri kendi kendimize yetebiliyoruz.” diye konuştu.

Natalie geceleri birkaç battaniyenin altında geçirdiklerini aktararak “Taşınabilir şarj cihazlarımız var, bunları ailemin yanında şarj ettik veya ben ofisteydim. İyi bir ofisim var, orada duş da var.” dedi. İleride böyle bir durum karşısında mağdur olmamak için evde bir jeneratör bulundurmak gerektiğini söyleyen Natalie, el fenerlerinin de önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

''İLETİŞİM İYİLEŞTİRİLMELİ!''

Natalie, yetkililerin iletişimi daha iyi sağlamaları gerektiğine işaret ederek “Bana göre asıl konu, biraz da iletişim. Bu konuda nelerin daha da iyileştirilebileceği konusunda biraz düşünülebilir. Herkesin yapılabilecekler konusunda yoğun çaba gösterdiğine inanıyorum yani can sıkıcı bir durum." değerlendirmesini yaptı.
Elektriklerin günlerce kesilmesinin, kendisini düşünmeye sevk ettiğini dile getiren Natalie, “Cumartesi akşam her şeyin (elektrikler) geri geleceğini düşündüğümüz için yola çıktık. Ancak günlerce devam ettiğinde bu, insanı etkiliyor. Sıcak suya, elektriğe, vesaire sahip olmanın gerçekten ne kadar lüks olunduğunu anlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

Wansee semtinde yaşayan Babi Kofler de cumartesi evindeki ışığı açamadığını, mutfağa gidip kahve yapamadığını belirterek “Ne yaşandığını bilmiyorduk. Arkadaşım, Wansee’de Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde çalışıyor. Akşam buradaki misafirleri tahliye ettik ve pazartesi akşamına kadar elektriksizdik.” diye konuştu.

''GECEYİ MUMLARLA GEÇİRİYORUZ''

Artık evde bir jeneratör bulunduğunu ifade eden Kofler, “Dün akşamdan beri ve bugün, az öncesine kadar elektriğimiz vardı. Şimdi yine kesildi.” dedi.
Kofler geceyi mumlarla geçireceklerini anlattı.

Bundan böyle evlerde daha çok mum ve kamp ekipmanının bulundurulması gerektiğini aktaran Kofler, “Ve... Çok sabır. Evet, bu gerçekten tuhaf bir deneyim çünkü herkes birkaç saatlik elektrik kesintilerini bilir ama üç gün çok uzun ve muhtemelen daha da uzun sürecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

Elektriğin yanı sıra sıcak suyun da olmadığını söyleyen Kofler, "Evet dün bunun değerini gerçekten anladık. Tekrar ışığı açmak güzeldi. Sabah kahveyi yapmak, aynı Noel gibi. Şimdi (tekrar) bekleyeceğiz maalesef." diye konuştu.

''OTELDE KALIYORUM''

Emekli Birge Barbara da ilk iki geceyi dairesinde geçirdiğini belirterek “Elbette su gittikçe soğuyordu. Panjurla kapalı, giriş katındaki bir dairede yaşıyorum. Panjurları kaldırmadım. Zifiri karanlıktı. Sadece mumlarla dolaşıyordum. El fenerim bozuldu.” dedi.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

Barbara, elektrik kesintisinin kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirterek yaşı ilerlemiş olduğu için artık her şeyi çok da dramatik görmediğini anlattı.
Kimsenin elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini bilmediği cumartesi, cep telefonunu şarj etmek için trenle Senftenberg kentine gidip döndüğünü anlatan Barbara, geldikten sonra elektriklerin gelmeyeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Barbara, ertesi gün otel aramaya başladığını ve otelde kaldığını, yarına kadar otelde kalacağını söyledi.

Berlin karanlığa büründü! Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi kendi kendine yetmeye çalışıyor

'TERÖR' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan Federal Savcılık, Berlin’de elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.
Yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmasına neden olan elektrik kablolarına yapılan saldırıyı, aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

