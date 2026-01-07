Menü Kapat
13°
Yaşam
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Bakan Göktaş doğum izni düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih hakkında konuştu

Doğum izni 24 hafta çıktı mı, ne zaman olacak sorusu Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya uzatılması planlanıyor. Bütün çalışanların yararlanacağı söz konusu düzenlemeyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın açıklamalarının ardından doğum izninin 24 hafta olmasını içeren düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. Vatandaşlar tarafından doğum izni Meclis'e geldi mi, ne zaman geleceği ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak ediliyor.

Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Bakan Göktaş doğum izni düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih hakkında konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
14:08
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
14:08

Doğum izni 24 hafta oldu mı sorusu binlerce çalışan annenin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında doğum izninin 16 haftadan, 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda konuyla ilgili çalışmaların sona ermek üzere olduğu açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Bakan Göktaş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve doğum izninin ne zaman Meclis gündemine taşınacağını duyurdu. Bakan Göktaş'ın açıklamalarının ardından ise vatandaşlar tarafından doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak, Meclis'e ne zaman gelecek gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Bakan Göktaş doğum izni düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih hakkında konuştu

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları kapsayan düzenleme henüz kabul edilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin ilk önce Komisyona daha sonra ise Genel Kurul'a gelerek kabul edilmesi gerekiyor. Meclis'te kabul edilmesinin ardından ise Resmi Gazete'de yayımlanarak doğum izinleri 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Söz konusu düzenlemeden memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatında olan bütün kadınların yararlanması bekleniyor.

Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Bakan Göktaş doğum izni düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih hakkında konuştu

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?

Bakan Göktaş tarafından açıklanan bilgilere göre önümüzdeki haftalarda doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme Komisyon'a gelecek. Komisyonun akabinde ise Genel Kurul'a gelmesi öngörülüyor.

Bakan Göktaş konuyla ilgili açıklamasında "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Bakan Göktaş doğum izni düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih hakkında konuştu

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLMASI MECLİS'E GELDİ Mİ?

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme henüz Meclis'e gelmedi. İlerleyen haftalarda düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bakanlığın doğun iznine ilişkin çalışmalarını tamamladığını belirten Bakan Göktaş açıklamasında "16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi 8 haftanın annelerimiz isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak." dedi.

#Yaşam
