Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

Türkiye'de gündem yeniden en düşük emekli maaşı. Son zamdan sonra 18 bin 939 TL seviyesine gelen maaş için hükümet yeni bir çalışma yapıldığını duyurdu. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, gelişmeleri TGRT canlı yayınında değerlendirdi. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 11:46

Hükümet en düşük emekli maaşı gündemi ile yeniden toplanılıyor. AK Parti kaynakları etki analizleri ve bütçe karşılığının değerlendirileceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından milyonlarca emekli meraklı bir bekleyişe geçti.

Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını 5 Aralık 2026 tarihinde açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon maaşı baz alınıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

Peki bu gelişmeler çerçevesinde en düşük emekli maaşı yeniden artırılacak mı? En düşük emekli maaşı almayan diğer emeklilerin durumu ne olacak? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş TGRT canlı yayınında değerlendirdi.

Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu programda da söyledik SGK otursun 16 milyon emeklimizin isteğine kulak versin. Bunu daha adaletli sisteme getirsin. Bu bir sosyal yardım düzeni değildir. En düşük maaşlı vatandaşlarımıza devlet çok versin. Yüzde 20 versin yüzde 50 versin biz ona karşı değiliz. Ama o cebinden çok fazla prim ödemiş olan, fedakarlık yapmış olan vatandaşlarımızın hali ne olacak? Bu en düşük maaş meselesi hükümete tuzak niteliğinde.

Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

GÜNDEM EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Bizim Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla toplantının gündemi gene en düşük emekli maaşı. 18.938 lira mı yapalım yoksa bir psikolojik sınır yapalım da 20 binin altında maaş olmasın diye 20 bine mi yükseltelim.

'DAHA ADALETLİ OLUR'

Şöyle denilebilir. Bütün emeklilere 10 bin lira, 20 bin TL verelim. Hadi diyelim 20 bin TL veremiyorsun ama bütün emeklilere 10 bin TL veriyorum dediğin zaman, dolayısıyla yüksek çalışan da az çalışan da aynı rakamı alır. Daha adaletli bir formül olur."

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Şimdi tabi bireysel emeklilik sisteminde de konuştuk.

Katkıpayı değişti artık.

Nasıl etkileyecek burada bu sistemde olanları?

Şimdi yılbaşından önceki programımızda dedik ki koşun, katkı payını yatırırsanız maksimum katkıdan faydalanırsınız.

Yani o dönem ne oldu?

313.000 TL yatıran yılbaşından önce 93.700 TL kazandı o vatandaşlarımız yılbaşından önce.

Devlet katkısını tam yatıranlar 2025 yılının 93.700 lirasını kazandılar.

Şimdi yılbaşı itibariyle zaten %20'lik değişeceğini herkes biliyordu.

Dolayısıyla bu sene yeni asgari ücrete göre 396.360 TL yatıran %30'luk katkı olsaydı 118.908 TL alacaktı.

Ama %20'ye düşürülmesi nedeniyle 79.232 TL'ye düştü katkı payı.

Yani 2026 yılında alınacak maksimum katkı payı 118.908 TL yerine 79.272 TL'ye düştü.

Bireysel emeklilik katılımcıları daha doğrusu 39.636 TL'den mahrum kaldı.

'VATANDAŞLAR PANİK YAPMASIN'

Bazı vatandaşlarımız panik yapıyor.

Ne diyor?

%30'luk pay %20'ye düşünce benim geçmiş yıllarda örneğin 2 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önceki payım da %20'ye mi düşürülecek?

Öyle bir şey yok.

Yani 1 Ocak 2026 yılı öncesinde almış olduğunuz %30'luk pay aynen duruyor.

Bu konuda herhangi bir panik yok."

GENÇLER İÇİN İSTİHDAM HAMLESİ


"Ben aynı zamanda çalışma ekonomistim.

İstihdamlar artırmasıyla ilgili komisyonlarda da görev yaptım.

Bu son derece çok güzel bir gelişme.

Çünkü şöyle bir olay var.

Sizin de çocuklarınız var.

Yarın bir staj yapacağı zaman firma bulamıyor çocuklar.

Maalesef firma bulamıyor.

Böyle bir durum var.

Şimdi verilecek olan harçlık...

Çok yüksek.

Son derece muhteşem bir şey.

Benim de çocuklarım var.

Çünkü biliyorum...

Staj işi gerçekten çok zor ama...

Çünkü bir işe başladığı zaman diyor ki, tecrüben var mı?

Bu staj sayesinde tecrübe meselesinden kurtuluyor.

Dolayısıyla çalıştığım müddetçe de stajla ilgili sigortası var.

Bu anlamda son derece cazip."



İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Milyonlar merakla bekliyordu
En düşük emekli maaşına refah payı sinyali! Cevdet Yılmaz müjdeyi verdi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.