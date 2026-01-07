Emekliye seyyanen zam çıkışı! İsa Karakaş canlı yayında rakam açıkladı: Herkese verilsin

Hükümet en düşük emekli maaşı gündemi ile yeniden toplanılıyor. AK Parti kaynakları etki analizleri ve bütçe karşılığının değerlendirileceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından milyonlarca emekli meraklı bir bekleyişe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını 5 Aralık 2026 tarihinde açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon maaşı baz alınıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

Peki bu gelişmeler çerçevesinde en düşük emekli maaşı yeniden artırılacak mı? En düşük emekli maaşı almayan diğer emeklilerin durumu ne olacak? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş TGRT canlı yayınında değerlendirdi.

İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu programda da söyledik SGK otursun 16 milyon emeklimizin isteğine kulak versin. Bunu daha adaletli sisteme getirsin. Bu bir sosyal yardım düzeni değildir. En düşük maaşlı vatandaşlarımıza devlet çok versin. Yüzde 20 versin yüzde 50 versin biz ona karşı değiliz. Ama o cebinden çok fazla prim ödemiş olan, fedakarlık yapmış olan vatandaşlarımızın hali ne olacak? Bu en düşük maaş meselesi hükümete tuzak niteliğinde.

Bizim Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla toplantının gündemi gene en düşük emekli maaşı. 18.938 lira mı yapalım yoksa bir psikolojik sınır yapalım da 20 binin altında maaş olmasın diye 20 bine mi yükseltelim.

'DAHA ADALETLİ OLUR'

Şöyle denilebilir. Bütün emeklilere 10 bin lira, 20 bin TL verelim. Hadi diyelim 20 bin TL veremiyorsun ama bütün emeklilere 10 bin TL veriyorum dediğin zaman, dolayısıyla yüksek çalışan da az çalışan da aynı rakamı alır. Daha adaletli bir formül olur."

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Şimdi tabi bireysel emeklilik sisteminde de konuştuk.



Katkıpayı değişti artık.



Nasıl etkileyecek burada bu sistemde olanları?



Şimdi yılbaşından önceki programımızda dedik ki koşun, katkı payını yatırırsanız maksimum katkıdan faydalanırsınız.



Yani o dönem ne oldu?



313.000 TL yatıran yılbaşından önce 93.700 TL kazandı o vatandaşlarımız yılbaşından önce.



Devlet katkısını tam yatıranlar 2025 yılının 93.700 lirasını kazandılar.



Şimdi yılbaşı itibariyle zaten %20'lik değişeceğini herkes biliyordu.



Dolayısıyla bu sene yeni asgari ücrete göre 396.360 TL yatıran %30'luk katkı olsaydı 118.908 TL alacaktı.



Ama %20'ye düşürülmesi nedeniyle 79.232 TL'ye düştü katkı payı.



Yani 2026 yılında alınacak maksimum katkı payı 118.908 TL yerine 79.272 TL'ye düştü.



Bireysel emeklilik katılımcıları daha doğrusu 39.636 TL'den mahrum kaldı.

'VATANDAŞLAR PANİK YAPMASIN'

Bazı vatandaşlarımız panik yapıyor.



Ne diyor?



%30'luk pay %20'ye düşünce benim geçmiş yıllarda örneğin 2 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önceki payım da %20'ye mi düşürülecek?



Öyle bir şey yok.



Yani 1 Ocak 2026 yılı öncesinde almış olduğunuz %30'luk pay aynen duruyor.



Bu konuda herhangi bir panik yok."

GENÇLER İÇİN İSTİHDAM HAMLESİ



"Ben aynı zamanda çalışma ekonomistim.



İstihdamlar artırmasıyla ilgili komisyonlarda da görev yaptım.



Bu son derece çok güzel bir gelişme.



Çünkü şöyle bir olay var.



Sizin de çocuklarınız var.



Yarın bir staj yapacağı zaman firma bulamıyor çocuklar.



Maalesef firma bulamıyor.



Böyle bir durum var.



Şimdi verilecek olan harçlık...



Çok yüksek.



Son derece muhteşem bir şey.



Benim de çocuklarım var.



Çünkü biliyorum...



Staj işi gerçekten çok zor ama...



Çünkü bir işe başladığı zaman diyor ki, tecrüben var mı?



Bu staj sayesinde tecrübe meselesinden kurtuluyor.



Dolayısıyla çalıştığım müddetçe de stajla ilgili sigortası var.



Bu anlamda son derece cazip."







