Kavga ettiği eşini gözünü kırpmadan öldürdü! Tam 7 el ateş etti

Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokakta meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sümeyye Y. ve eşi E.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle cani çıkardığı silahla dehşet saçtı.

7 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.