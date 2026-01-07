Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kategoriler
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hem yolcuların hem de kamuoyunun takdirini toplayan bir olay meydana geldi. Otobüsteki bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine durum şoför Tufan Atalay'a bildirildi. Atalay, hiç tereddüt etmeden güzergâhını değiştirerek rahatsızlanan vatandaşı Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Yaşananları anlatan Tufan Atalay, "Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin" dedi. Öte yandan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.