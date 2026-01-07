Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ancak iddialara göre son görüntüleri olduğu belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.