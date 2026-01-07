Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ancak iddialara göre son görüntüleri olduğu belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.