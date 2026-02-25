İzmir elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat GEDİZ Buca, Bornova, Karabağlar elektrik kesintisi listesi açıklandı

İzmir’de planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler farklı saat aralıklarında ve geniş sokak listelerini kapsayacak şekilde uygulanacak. İşte İzmir’de elektrik kesintileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 ŞUBAT

25-26-27 Şubat İzmir’de Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak:

BUCA

25 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde birden fazla mahallede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Hürriyet Mahallesi Çaldıran bölgesinde ve 2251 Sokak ile 433 Sokak ve bu sokağa bağlı 433/3, 433/5, 433/6, 433/8, 433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/14, 433/15 ve 433/16 numaralı sokaklarda saat 10.00 ile 10.15 arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Aynı bölgede saat 17.00 ile 17.30 arasında yeniden kesinti uygulanacaktır. Çaldıran Mahallesi genelinde saat 01.00 ile 01.30 arasında ve ayrıca 17.00 ile 17.30 arasında planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.

26 Şubat 2026 tarihinde İnkılap Mahallesi’nde 510 Sokak, 569 Sokak, Akdoğan Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve 508 Sokak’ta saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır. Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak ve Manastır Sokak’ta aynı saatler arasında elektrik verilemeyecektir. 29 Ekim Mahallesi’nde 2202, 2205, 2212, 2213, 2215, 2220, 2224, 2231, 2239 ve 2246 sokaklar ile 2242/1 Sokak ve Atatürk Caddesi’nde saat 12.00 ile 13.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

27 Şubat 2026 tarihinde Akıncılar Mahallesi’nde 524, 530, 547, 548, 548/1, 548/4, 549, 551, 552, 561, 562, 563, 563/1, 563/2, 563/4, 564, 565, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5 ve 568 sokaklar ile Akdoğan Caddesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır. Yıldızlar Mahallesi’nde Koca Musa Sokak, Çamlık Sokak, Toker Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde de aynı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

26 Şubat 2026 tarihinde Bahriye Üçok, Limontepe ve Salih Omurtak mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti; 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 ve bağlı sokakları, 9646 ve bağlı sokakları, 9673, 9674, 9676, 9677 ve bağlı sokakları, 9683, 9685, 9686 ve bağlı sokakları, 9687/2, 9688 ve bağlı sokakları, 9689 ve bağlı sokakları, 9690 ve bağlı sokakları, 9692, 9693, 9694, 9695 ve bağlı sokakları ile 9706, 9720, 9748, 9754, 9767 ve 9769 sokakları kapsamaktadır. Aynı gün Ali Fuat Cebesoy ve Sevgi mahallelerinde Eski İzmir Caddesi, 9125/24 Sokak, 9135 ve bağlı sokakları ile 9145 Sokak ve 4651 Sokak’ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

27 Şubat 2026 tarihinde Yaşar Kemal Mahallesi 6003 Sokak’ta saat 09.00 ile 14.00 arasında kesinti yapılacaktır. Refet Bele ve Kazım Karabekir mahallelerinde 9123, 9139 ve bağlı sokakları, 9143 ve bağlı sokakları, 9158, 9167, 9180 ve 9184 sokaklarda saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 03.00 ile 03.15 arasında Muammer Akar, General Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Esenyalı, Esentepe, Basın Sitesi, Üçkuyular ve Poligon mahallelerinde çok sayıda sokak ve bulvarda kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Benzer şekilde saat 03.00 ile 03.15 arasında Şehitler, Üçkuyular, Salih Omurtak, Poligon, Metin Oktay, Maliyeciler, Fahrettin Altay ve Esenyalı mahallelerinde de planlı ve kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

25 Şubat 2026 tarihinde Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Nehir Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Gökdere Caddesi ve Erdem Sokak’ta saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Gürpınar ve Egemenlik mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Şubat 2026 tarihinde Ümit Mahallesi’nde 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7308, 7309, 7310, 7312, 7314 ve 7316 sokaklar ile Pınar Caddesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Ergene Mahallesi’nde ise 460, 534, 537 ve 555 sokaklar ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

25 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 6601 ve bağlı sokakları, 6626 ve bağlı sokakları, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642 ve bağlı sokakları, 6643 ve bağlı sokakları, 6644, 6653 ve bağlı sokakları ile 6655 ve 7532 sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

26 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 6604, 6607, 6615, 6616, 6617 ve bağlı sokakları, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645 ve bağlı sokakları, 6646, 6647 ve bağlı sokakları, 6648, 6650, 6651, 6652, 6654 ve bağlı sokakları, 6657 ve 6722 ve bağlı sokaklarında saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün Bahriye Üçok Mahallesi’nde Berin Taşan Sokak, Rüştü Sardağ Caddesi, Latife Hanım Sokak, Girne Bulvarı ve 1671, 1762, 1763, 1764, 1766, 1769, 1778, 1822, 1824 ve 1854 sokaklarda saat 10.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Bahçelievler Mahallesi’nde Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, 1841 ve bağlı sokakları, Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi çevresinde de aynı saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Şubat 2026 tarihinde Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde 6180, 6181 ve bağlı sokakları, 6182, 6189 ve bağlı sokakları, 6190 ve bağlı sokakları, 6192 Sokak, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı çevresinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün Bostanlı Mahallesi’nde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6346 ve 6347 sokaklar ile Cengiz Topel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır. Aksoy Mahallesi’nde ise 1735, 1747, 1748 ve bağlı sokakları, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1759, 1767, 1768 sokaklar ile Haluk Besen Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Halim Erker Sokak ve Fazıl Bey Caddesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.