Spor
Editor
 Safa Keser

Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan çifte başarı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) onayıyla 3-4 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Drone Soccer Türkiye Turnuvası büyük ilgi gördü.

Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan çifte başarı
07.01.2026
07.01.2026
saat ikonu 13:30

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören Drone Soccer Türkiye Turnuvası, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Manisa ve Sivas’tan katılan toplam 82 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yüksek rekabetin yaşandığı organizasyonda, Sky Rangers Havacılık Teknolojileri Spor Kulübü, elde ettiği derecelerle turnuvaya damga vurdu.

Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan çifte başarı

ALT YAPI TAKIMI BAŞARISI İLE DİKKATÇEKTİ

Yenilikçi yaklaşımı ve teknoloji odaklı spor anlayışıyla dikkat çeken Sky Rangers, turnuvada Türkiye Şampiyonu olurken, altyapı takımı Sky Rangers JR. ise Türkiye üçüncülüğünü kazanarak kulüp adına çifte başarıya imza attı. Cesur, yenilikçi ve gökyüzüne tutkulu sporcularıyla mücadele eden Sky Rangers, teknoloji ile takım ruhunu sahaya taşıyarak Türkiye çapında önemli dereceler elde etti.

Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan çifte başarı

Disiplinli çalışma yapısı, teknolojiyle iç içe eğitim modeli ve gerçek projelerle kazanılan saha deneyimiyle öne çıkan Sky Rangers, Drone Soccer branşında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Kulüp, özellikle genç sporculara havacılık ve drone teknolojileri alanında vizyon kazandırmayı hedefleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Drone Soccer Türkiye Turnuvası’nda Sky Rangers’tan çifte başarı

SKY RANGERS HEDEF BÜYÜTTÜ

Turnuva sonrası yapılan değerlendirmelerde, Drone Soccer branşının Türkiye genelinde hızla yaygınlaştığına vurgu yapılırken, Sky Rangers’ın elde ettiği bu başarının hem kulüp hem de branşın geleceği adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi. Sky Rangers Havacılık Teknolojileri Spor Kulübü, gökyüzünü hedefleyen vizyonuyla önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü şekilde yer almayı amaçlıyor.

#Spor
