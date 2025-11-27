Sri Lanka'da sel ve heyelan faciası! Onlarca ölü ve kayıp var

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın bazı bölgelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Evler, tarlalar ve yollar sular altında kaldı.

Yaşanan felakette kaya parçaları ve ağaçların tren raylarına düşmesi sonucu tren seferleri de durduruldu. Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

UYARIDA BULUNULDU

Gerçekleşen ölümlerin 16'sının ülkenin orta kesiminde yer alan Badulla şehrinin çay yetiştirilen dağlık bölgelerinde evlerin toprak altında kalmasıyla meydana geldiği ifade edildi. Nuwara Eliya şehrinde ise 4 kişi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Heyelanlar sonucu yaklaşık 400 ev hasar görürken, bin 100'den fazla aile geçici barınaklara yerleştirildi. Nehirlerde su seviyelerinin yükseldiği belirtilerek alçak bölgelerde yaşayanların daha yüksek yerlere geçmesi uyarısında bulunuldu.